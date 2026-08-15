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США ставлять 35 країн перед жорстким вибором: Вашингтон вимагає визначитися з Китаєм

Білий дім хоче перекрити Пекіну доступ до критичних ресурсів для розвитку штучного інтелекту та попереджає союзників про наслідки «подвійної гри»

15 серпня 2026, 16:50
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Кравцев Сергей

Сполучені Штати можуть поставити 35 країн перед вибором між співпрацею з Вашингтоном і участю в конкуруючих китайських ініціативах у сфері штучного інтелекту. Про це свідчить проєкт листа Державного департаменту США, який опинився у розпорядженні Reuters.

США ставлять 35 країн перед жорстким вибором: Вашингтон вимагає визначитися з Китаєм

США та Китай. Фото: з відкритих джерел

Документ адресований державам, що в червні підписали американську AI Opportunity Statement. Частина з них уже приєдналася до Pax Silica – ініціативи Вашингтона зі зміцнення ланцюгів постачання, необхідних для розвитку ШІ. Йдеться, зокрема, про напівпровідники, критичні мінерали, енергетику та технології створення сучасних моделей.

До Pax Silica наразі входять близько двох десятків країн, серед яких Японія, Австралія та Південна Корея. Тепер США хочуть закріпити навколо цієї структури тіснішу коаліцію та не допустити одночасної участі союзників у китайських проєктах.

У липні Пекін запустив World Artificial Intelligence Cooperation Organization, просуваючи власний формат міжнародної співпраці та моделі з відкритими вагами. На сьогодні Казахстан є єдиною відомою країною, яка долучилася до обох ініціатив.

У проєкті американського листа прямо зазначається, що одночасна участь у конкуруючих форматах може поставити під питання приналежність держави до американської коаліції. 

"Бути частиною всього — означає не бути частиною нічого", — йдеться в документі, який закликає уряди свідомо визначитися зі своїм вибором.

Американський посадовець пояснив, що Вашингтон хоче донести партнерам простий сигнал: "не можна мати і те, й інше". США прагнуть обмежити доступ Китаю до критичних мінералів, напівпровідників та інших ресурсів, без яких неможливе створення найпотужніших систем штучного інтелекту.

Таким чином, боротьба за глобальне лідерство у сфері ШІ дедалі більше перетворюється на геополітичне протистояння. Вашингтон намагається сформувати технологічний блок, у якому співпраця з Пекіном може стати несумісною з участю в американських ініціативах.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/china/us-tell-partners-they-must-pick-sides-ai-race-with-china-2026-08-14/
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