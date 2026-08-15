Трамп готує «революцію» на виборах: хто може втратити право голосу

Вибори до Конгресу США цього року можуть стати не лише тестом на підтримку Дональда Трампа, а й своєрідним референдумом щодо правил, за якими американці голосують. Республіканці наполягають на посиленні контролю за ідентифікацією виборців, тоді як демократи вбачають у таких ініціативах ризик обмеження доступу до виборів. Особливу увагу привертає SAVE America Act, який передбачає документальне підтвердження громадянства для участі у федеральних виборах. Чи справді американська виборча система потребує такого масштабного перегляду? І чи може адміністрація Трампа змінити правила напередодні голосування навіть без ухвалення відповідного закону Конгресом? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

SAVE America Act можна розглядати як символічну спробу поставити "ворота" навколо American Dream

Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко вважає, що політична привабливість SAVE America Act виходить далеко за межі технічної дискусії про перевірку виборців. Політтехнологічно ця ініціатива вбудовується у фундаментальний сюжет трампізму – ностальгію за післявоєнною Америкою, яку колективна пам’ять перетворила на золотий вік American Dream.

"Йдеться про уявлення, що в 1950-1960-х роках людина, яка чесно працювала, могла утримувати сім’ю на одну зарплату, придбати будинок у передмісті, дати дітям освіту і бути впевненою, що наступне покоління житиме краще. Цей образ мав реальне економічне підґрунтя: частка американських домогосподарств, які володіли житлом, зросла із 43,6% у 1940 році до понад 60% у 1960-му. GI Bill відкрив мільйонам ветеранів доступ до освіти та іпотечного кредитування. Але слово "кожен" тут потребує важливого застереження: темношкірі ветерани часто не могли отримати кредити або придбати житло в "білих" передмістях через сегрегацію та дискримінацію. Тому післявоєнна American Dream була одночасно реальним розширенням середнього класу і міфом про нібито універсальну доступність цього успіху. Дані Бюро перепису США⁠, Національний архів про GI Bill", – зазначила Катерина Одарченко.

За її словами, саме в цій точці American Dream перетинається з гаслом Make America Great Again.

"MAGA не називає конкретного року, до якого Америка повинна повернутися. Воно пропонує виборцеві самому наповнити слово again власними спогадами або уявленнями: стабільна робота, доступне житло, передбачувані правила, міцна сім’я, зрозумілі кордони між громадянином і негромадянином. За даними PRRI, 68% республіканців, але лише 31% демократів у 2024 році вважали, що американська культура і спосіб життя змінилися на гірше порівняно з 1950-ми. Водночас у 2026 році лише третина американців заявила, що American Dream досі працює, а половина – що вона колись була реальністю, але більше не є нею. PRRI⁠, AP–NORC", – зазначила експерт⁠.

Вона наголошує, у цьому сенсі SAVE America Act можна розглядати як символічну спробу поставити "ворота" навколо American Dream: якщо можливостей стало менше, політична відповідь полягає не лише в обіцянці повернути добробут, а й у визначенні того, хто є "справжнім американцем" і хто має право брати участь у розподілі політичної влади. Документ тут виконує не тільки адміністративну, а й символічну функцію – він відділяє того, хто "належить" до нації, від того, кого можна представити як стороннього.

"Звідси походить і стереотип, що "мігрант голосує". Насамперед він змішує дві абсолютно різні категорії. Натуралізований іммігрант є громадянином США і має таке саме право голосу, як людина, народжена в країні. У 2022 році таких виборців було 23,8 мільйона – приблизно 10% американського електорату. Більше того, вони не є автоматично "демократичним" блоком: на виборах 2024 року натуралізовані громадяни розділили свої голоси майже порівну – 51% за Камалу Гарріс і 47% за Трампа. Pew Research Center про чисельність⁠, Pew про голосування 2024 року", – прокоментувала співрозмовниця порталу "Коментарі"⁠.

Політтехнолог уточнює, інша річ – голосування негромадян на федеральних виборах: воно заборонене законом, а зафіксовані випадки залишаються поодинокими. Наприклад, перевірка понад двох мільйонів реєстрацій у Юті виявила 27 підтверджених негромадян, а перевірка 8,2 мільйона записів у Джорджії – 20 зареєстрованих негромадян, із яких дев’ятеро колись голосували. Немає доказів, що такі випадки змінювали результат федеральних виборів. Bipartisan Policy Center⁠.

"Проте політичний стереотип може бути сильнішим за статистику. У квітні 2026 року 46% опитаних Reuters/Ipsos погодилися, що негромадяни подають "велику кількість" незаконних бюлетенів. Серед республіканців так думали 82%, серед демократів – 18%. Отже, твердження про "мігрантський голос" працює не стільки як опис реальності, скільки як спосіб пояснити небажаний результат виборів: якщо опонент перемагає, це можна подати як наслідок участі людей, які нібито не повинні були голосувати. Reuters/Ipsos⁠. Аргументація демократів щодо свідоцтв про народження полягає не в запереченні того, що голосувати мають лише громадяни. Вони стверджують, що володіння громадянством і наявність потрібного паперового документа – не одне й те саме. Особливо це стосується старших темношкірих американців, народжених у сільських районах Півдня за часів Джима Кроу. Через бідність, сегреговану медицину та домашні пологи частина таких народжень не реєструвалася або оформлювалася із запізненням. Історичне дослідження оцінювало, що приблизно п’ята частина темношкірих американців, народжених у 1939-1940 роках, узагалі не отримали свідоцтв про народження. Center on Budget and Policy Priorities", – говорить Катерина Одарченко⁠.

Експерт підсумовує, водночас твердження, що сучасні афроамериканці загалом не мають свідоцтв, було б надмірним спрощенням. Опитування 2024 року показало, що 9,1% повнолітніх громадян США – приблизно 21,3 мільйона людей – не мають швидкого доступу до документа, який підтверджує громадянство; серед громадян небілого походження таких було 11%, серед білих – 8%. Але аналіз Bipartisan Policy Center за 2026 рік виявив, що доступ до документів стабільніше корелює з доходом та освітою, ніж із расою", – зазначила експерт.

У Трампа залишається план Б

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, експерт аналітичного центру “Об’єднана Україна” Ігор Попов зазначив, 3 листопада в США – вибори, де обиратимуть всіх 435 членів Палати представників, третину сенаторів, 39 губернаторів на низку інших виборних посадовців. Результат виборів може змінити американську політику та вплинути на глобальні процеси.

"Одним із елементів кампанії стала реформа виборчого законодавства. Трамп просуває SAVE America Act. Палата представників схвалила його 11 лютого, але Сенат його ще не проголосував. Головна новела стосується ідентифікації виборця. При реєстрації на федеральні вибори виборець мусить документально довести громадянство: при особистому голосуванні – показати чинний фізичний photo ID, для голосування поштою — додати копію документа", – зазначив експерт.

Він зауважує, Трамп переконаний, що на виборах 2020 року в кількох штатах проти нього голосували мігранти та фальсифікатори. У багатьох штатах процедура доступу до голосування є дійсно занадто ліберальною, як на оцінку скептичного українського спостерігача. Особливо це стосується відсилання бюлетенів поштою та ballot drop box – скриньок у публічних місцях, які не мають охорони чи спостереження, і цілодобово туди можна вкидати бюлетені всім бажаючим. Бюлетені не є номерними і не містять водяних знаків, адже джентельменам завжди вірили на слово.

"Зміна правил голосування викликає критику опонентів Трампа та захисників ліберальних традицій. Проте, якщо закон не буде ухвалено до виборів, у Трампа залишається план Б. Якщо запровадити надзвичайний стан, то ідентифікацію виборців можна вимагати і без рішень Конгресу", – підсумував Ігор Попов.

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