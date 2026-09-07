США столкнулись с рекордными ценами на дизель: названа неожиданная причина

Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордного уровня – 5,89 доллара за галлон. На фоне стремительного роста цен министр энергетики Крис Райт назвал одним из факторов ситуацию с российскими нефтеперерабатывающими заводами, которые серьезно пострадали в результате атак. Об этом сообщает CBS.

США. Фото: из открытых источников

По словам Райта, проблема заключается не столько непосредственно в стоимости сырой нефти, сколько в доступных мировых мощностях по ее переработке. Россия ранее была одним из крупных поставщиков дизельного топлива на мировой рынок, однако сейчас практически прекратила экспорт этого вида топлива.

"Ситуация с дизельным топливом была сложной, потому что российские нефтеперерабатывающие заводы получили значительный ущерб", — заявил американский министр.

Он отметил, что изменения в российском топливном секторе уже повлияли на международный рынок. Если раньше РФ активно экспортировала дизель, то теперь, по словам Райта, страна не только прекратила его поставки за рубеж, но и стала крупным импортером бензина.

Американский министр подчеркнул, что именно дефицит перерабатывающих мощностей сейчас оказывает существенное давление на цены. По его оценке, этот фактор способен влиять на стоимость бензина и дизеля даже сильнее, чем непосредственно котировки нефти.

Райт сделал заявление в ответ на вопрос журналистки CBS о рекордной стоимости дизельного топлива и возможном ограничении экспорта этого ресурса из США.

По словам главы Минэнерго, администрация Дональда Трампа рассматривает различные способы снизить нагрузку на американских потребителей. Однако основным направлением Вашингтон пока считает увеличение внутреннего производства топлива.

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