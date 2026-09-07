США зіткнулися з рекордними цінами на дизель: названо несподівану причину

Вартість дизельного палива в США досягла рекордного рівня — 5,89 долара за галон. На тлі стрімкого зростання цін міністр енергетики Кріс Райт назвав одним із чинників ситуацію з російськими нафтопереробними заводами, які серйозно постраждали внаслідок атак. Про це повідомляє CBS.

США. Фото: із відкритих джерел

За словами Райта, проблема полягає не так безпосередньо у вартості сирої нафти, як у доступних світових потужностях з її переробки. Росія раніше була одним із великих постачальників дизельного палива на світовий ринок, проте зараз практично припинила експорт цього виду палива.

"Ситуація з дизельним паливом була складною, тому що російські нафтопереробні заводи зазнали значних збитків", — заявив американський міністр.

Він зазначив, що зміни у російському паливному секторі вже вплинули на міжнародний ринок. Якщо раніше РФ активно експортувала дизель, то тепер, за словами Райта, країна не лише припинила його постачання за кордон, а й стала великим імпортером бензину.

Американський міністр підкреслив, що саме дефіцит переробних потужностей зараз чинить суттєвий тиск на ціни. За його оцінкою, цей фактор здатний впливати на вартість бензину та дизеля навіть сильніше, ніж безпосередньо котирування нафти.

Райт зробив заяву у відповідь на запитання журналістки CBS про рекордну вартість дизельного палива та можливе обмеження експорту цього ресурсу зі США.

За словами голови Міненерго, адміністрація Дональда Трампа розглядає різні способи зменшити навантаження на американських споживачів. Проте основним напрямом Вашингтон поки що вважає збільшення внутрішнього виробництва палива.

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