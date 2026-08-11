США столкнулись с серьезным кризисом: он может больно ударить по Украине

Соединенные Штаты столкнулись с серьезным дефицитом высокоточных ракет и средств противовоздушной обороны. Американские запасы боеприпасов сокращаются настолько быстро, что это уже способно повлиять не только на планы Вашингтона на Ближнем Востоке, но и на возможности США одновременно поддерживать союзников в других регионах мира.

США. Фото: из открытых источников

Как пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут со ссылкой на оценки Центра стратегических и международных исследований, американские военные израсходовали около двух третей ракет для комплексов Patriot и почти половину перехватчиков THAAD. При этом значительно сократились запасы высокоточных ударных ракет, включая ATACMS, PrSM и Tomahawk.

Пентагон пытается ускорить производство, оказывая давление на крупнейших производителей вооружений, среди которых Lockheed Martin и Raytheon. Однако быстро восстановить арсеналы не получится: на восполнение запасов могут уйти годы.

По мнению Клута, дефицит дальнобойных ракет способен ограничить пространство для военной эскалации президента США Дональда Трампа в случае провала переговоров с Ираном. При необходимости Вашингтону придется чаще рассчитывать на авиацию, что повышает риск столкновения с иранской системой ПВО.

Еще более чувствительной проблемой может стать нехватка ракет-перехватчиков. В случае масштабной атаки Ирана американскому командованию придется выбирать, какие военные объекты и союзнические территории защищать в первую очередь. Под угрозой потенциально могут оказаться базы США на Ближнем Востоке, а также союзники в Персидском заливе и Иордании.

Однако последствия кризиса выходят далеко за пределы региона. США должны одновременно сохранять военные возможности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, сдерживая Россию, Китай и Северную Корею.

Ситуация напрямую затрагивает и Украину. Киев рассчитывает получать больше американского оружия за европейские средства, прежде всего для усиления противовоздушной обороны и защиты от российских ракет и дронов. Но если Вашингтон будет вынужден прежде всего восстанавливать собственные запасы, возможности для дополнительных поставок Украине могут оказаться ограниченными.

Таким образом, ракетный дефицит становится для США не просто проблемой производства, а вопросом способности одновременно выполнять обязательства перед союзниками и реагировать на новые военные угрозы.

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