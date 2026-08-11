США зіткнулися з серйозною кризою: вона може боляче вдарити по Україні

Сполучені Штати зіткнулися із серйозним дефіцитом високоточних ракет та засобів протиповітряної оборони. Американські запаси боєприпасів скорочуються настільки швидко, що це вже здатне вплинути не лише на плани Вашингтона на Близькому Сході, але й на можливості США підтримувати одночасно союзників в інших регіонах світу.

США. Фото: із відкритих джерел

Як пише оглядач Bloomberg Андреас Клут із посиланням на оцінки Центру стратегічних та міжнародних досліджень, американські військові витратили близько двох третин ракет для комплексів Patriot та майже половину перехоплювачів THAAD. При цьому значно скоротилися запаси високоточних ударних ракет, включаючи ATACMS, PrSM та Tomahawk.

Пентагон намагається прискорити виробництво, чинячи тиск на найбільших виробників озброєнь, серед яких Lockheed Martin та Raytheon. Однак швидко відновити арсенали не вийде: на поповнення запасів можуть піти роки.

На думку Клута, дефіцит далекобійних ракет здатний обмежити простір для військової ескалації президента США Дональда Трампа у разі провалу переговорів із Іраном. За потреби Вашингтону доведеться частіше розраховувати на авіацію, що підвищує ризик зіткнення з іранською системою ППО.

Ще більш чутливою проблемою може стати нестача ракет-перехоплювачів. У разі масштабної атаки Ірану американському командуванню доведеться обирати, які військові об'єкти та союзницькі території захищатимуть насамперед. Під загрозою потенційно можуть опинитися бази США на Близькому Сході, а також союзники у Перській затоці та Йорданії.

Однак наслідки кризи виходять далеко за межі регіону. США повинні одночасно зберігати військові можливості в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, стримуючи Росію, Китай та Північну Корею.

Ситуація безпосередньо торкається й України. Київ розраховує отримувати більше американської зброї за європейські кошти, насамперед для посилення протиповітряної оборони та захисту від російських ракет та дронів. Але якщо Вашингтон буде змушений насамперед відновлювати власні запаси, можливості для додаткових постачань Україні можуть бути обмеженими.

Таким чином, ракетний дефіцит стає для США не просто проблемою виробництва, а питанням здатності одночасно виконувати зобов'язання перед союзниками та реагувати на нові військові загрози.

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