США стягивают «армаду» к берегам Тегерана: какую информацию Трампу донесла разведка
НОВОСТИ

США стягивают «армаду» к берегам Тегерана: какую информацию Трампу донесла разведка

Разведка докладывает Трампу о кризисе режима, авианосец «Авраам Линкольн» готов нанести удар за считанные дни

27 января 2026, 15:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американская разведка проинформировала президента США Дональда Трампа, что нынешнее правительство Ирана находится в наиболее уязвимом положении со времен Исламской революции 1979 года. На фоне глубокого экономического кризиса и масштабных протестов в регион прибыла ударная авианосная группа США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Об этом сообщает The New York Times.

США стягивают «армаду» к берегам Тегерана: какую информацию Трампу донесла разведка

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным многочисленных отчетов спецслужб, власть в Тегеране серьезно пошатнулась после протестов, вспыхнувших в конце 2025 года. Демонстрации охватили даже те районы, которые традиционно считались опорой верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Разведка отмечает, что слабая экономика лишила власти возможности поддержать население, а жесткое подавление выступлений в январе 2026 года лишь усилило отчуждение общества от режима.

На этом фоне США резко усилили военное присутствие. По состоянию на 27 января авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех кораблей с крылатыми ракетами Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования США. Пентагон также направил в регион дополнительные штурмовики F-15E и развернул системы ПВО Patriot и THAAD для защиты американских баз. Стратегические бомбардировщики в США приведены в повышенную готовность.

Как отмечает издание, в случае соответствующего приказа Белого дома авианосная группа способна нанести удар в течение одного–двух дней. При этом в Вашингтоне сохраняются разногласия: часть советников выступает за ограниченные, символические удары, другие – за более жесткий сценарий. Сенатор Линдси Грэм прямо заявил, что цель США — "покончить с режимом", считая угрозу репрессий против протестующих реальной.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Трампа временно отложить атаку. США продолжают координацию с союзниками в Израиле, Ираке, Сирии и странах Персидского залива, предупреждая проиранские силы о жестком ответе на любые провокации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае испытали экспериментальный военный беспилотник, оснащенный обычной пехотной винтовкой, который во время стрельбы по мишени размером с человека показал 100% точность попаданий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "South China Morning Post".




Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/26/us/politics/trump-reports-iran-government.html?fbclid=IwY2xjawPlX6VleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeqzhm-h1GU1qbIW564vL1c2nG9LPRTkrBpvB1TH3wqE3moevEaOLRdWZc5vU_aem_67pLTpEhQVf5H0-Y7KLtmA
