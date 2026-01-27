США стягивают «армаду» к берегам Тегерана: какую информацию Трампу донесла разведка

Американская разведка проинформировала президента США Дональда Трампа, что нынешнее правительство Ирана находится в наиболее уязвимом положении со времен Исламской революции 1979 года. На фоне глубокого экономического кризиса и масштабных протестов в регион прибыла ударная авианосная группа США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Об этом сообщает The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным многочисленных отчетов спецслужб, власть в Тегеране серьезно пошатнулась после протестов, вспыхнувших в конце 2025 года. Демонстрации охватили даже те районы, которые традиционно считались опорой верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Разведка отмечает, что слабая экономика лишила власти возможности поддержать население, а жесткое подавление выступлений в январе 2026 года лишь усилило отчуждение общества от режима.

На этом фоне США резко усилили военное присутствие. По состоянию на 27 января авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех кораблей с крылатыми ракетами Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования США. Пентагон также направил в регион дополнительные штурмовики F-15E и развернул системы ПВО Patriot и THAAD для защиты американских баз. Стратегические бомбардировщики в США приведены в повышенную готовность.

Как отмечает издание, в случае соответствующего приказа Белого дома авианосная группа способна нанести удар в течение одного–двух дней. При этом в Вашингтоне сохраняются разногласия: часть советников выступает за ограниченные, символические удары, другие – за более жесткий сценарий. Сенатор Линдси Грэм прямо заявил, что цель США — "покончить с режимом", считая угрозу репрессий против протестующих реальной.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Трампа временно отложить атаку. США продолжают координацию с союзниками в Израиле, Ираке, Сирии и странах Персидского залива, предупреждая проиранские силы о жестком ответе на любые провокации.

