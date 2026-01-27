США стягують "армаду" до берегів Тегерана: яку інформацію Трампу донесла розвідка

Американська розвідка проінформувала президента США Дональда Трампа, що нинішній уряд Ірану перебуває у найбільш уразливому становищі з часів Ісламської революції 1979 року. На тлі глибокої економічної кризи та масштабних протестів до регіону прибула ударна авіаносна група США на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн". Про це повідомляє The New York Times.

За даними численних звітів спецслужб, влада в Тегерані серйозно похитнулася після протестів, які спалахнули наприкінці 2025 року. Демонстрації охопили навіть ті райони, що традиційно вважалися опорою верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Розвідка зазначає, що слабка економіка позбавила влади можливості підтримати населення, а жорстке придушення виступів у січні 2026 лише посилило відчуження суспільства від режиму.

На цьому тлі США різко посилили військову присутність. Станом на 27 січня авіаносець "Авраам Лінкольн" у супроводі трьох кораблів з крилатими ракетами Tomahawk увійшов до зони відповідальності Центрального командування США. Пентагон також направив до регіону додаткові штурмовики F-15E і розгорнув системи ППО Patriot та THAAD для захисту американських баз. Стратегічні бомбардувальники США приведені у підвищену готовність.

Як зазначає видання, у разі відповідного наказу Білого дому авіаносна група здатна завдати удару протягом одного-двох днів. При цьому у Вашингтоні зберігаються розбіжності: частина радників виступає за обмежені, символічні удари, інші за жорсткіший сценарій. Сенатор Ліндсі Грем прямо заявив, що мета США — "покінчити з режимом", вважаючи загрозу репресій проти протестувальників реальною.

Водночас, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав Трампа тимчасово відкласти атаку. США продовжують координацію із союзниками в Ізраїлі, Іраку, Сирії та країнах Перської затоки, попереджаючи проіранські сили про жорстку відповідь на будь-які провокації.

