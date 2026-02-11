Обновленные данные Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (IfW) свидетельствуют о резком сокращении военной помощи США в Украине в 2025 году. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на отчет аналитиков.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, объем американской поддержки уменьшился почти на 99% по сравнению с 2024 годом – с 46,39 млрд евро до 0,48 млрд евро. Такая убыль стала беспрецедентной за весь период полномасштабной войны и существенно изменила баланс международной помощи Киеву.

Из-за сокращения участия США европейским странам пришлось взять на себя гораздо большую часть финансовой нагрузки. В 2025 году военная поддержка со стороны Европейского Союза и отдельных государств-членов выросла примерно на 67% по сравнению с предыдущим годом и составила 28,48 млрд евро.

Крупнейшими европейскими донорами стали Германия – 9,01 млрд евро, Великобритания – 5,44 млрд евро, Швеция – 3,71 млрд евро, Норвегия – 3,63 млрд евро и Дания – 2,61 млрд евро.

Аналитики IfW отмечают, что изменение структуры помощи подчеркивает растущую роль Европы в поддержке Украины на фоне неопределенности дальнейших шагов Вашингтона. В то же время эксперты отмечают, что долгосрочная устойчивость обороны Украины будет зависеть от согласованности действий всех союзников.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия не получала мирного плана по завершению войны в Украине, состоящей из 20 пунктов, ни официальными, ни неофициальными каналами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, основа для возможного урегулирования была достигнута еще во время встречи лидеров России и США в Анкоридже в августе прошлого года. Лавров утверждает, что тогда стороны обнаружили подходы, опиравшиеся на американские инициативы, которые "открывали путь к миру" и позволяли оперативно согласовать итоговое соглашение.