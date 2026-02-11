США згорнули військову допомогу Україні на 99%: хто тепер компенсує втрати

Оновлені дані Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW) свідчать про різке скорочення військової допомоги США Україні у 2025 році. Про це повідомляє німецьке видання Welt із посиланням на звіт аналітиків.

Згідно з дослідженням, обсяг американської підтримки зменшився майже на 99% порівняно з 2024 роком – із 46,39 млрд євро до лише 0,48 млрд євро. Такий спад став безпрецедентним за весь період повномасштабної війни та суттєво змінив баланс міжнародної допомоги Києву.

Через скорочення участі США європейським країнам довелося взяти на себе значно більшу частину фінансового навантаження. У 2025 році військова підтримка з боку Європейського Союзу та окремих держав-членів зросла приблизно на 67% у порівнянні з попереднім роком і сягнула 28,48 млрд євро.

Найбільшими європейськими донорами стали Німеччина – 9,01 млрд євро, Велика Британія – 5,44 млрд євро, Швеція – 3,71 млрд євро, Норвегія – 3,63 млрд євро та Данія – 2,61 млрд євро.

Аналітики IfW зазначають, що зміна структури допомоги підкреслює зростаючу роль Європи у підтримці України на тлі невизначеності щодо подальших кроків Вашингтона. Водночас експерти наголошують: довгострокова стійкість оборони України залежатиме від узгодженості дій усіх союзників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія не отримувала мирного плану щодо завершення війни в Україні, що складається з 20 пунктів, ні офіційними, ні неофіційними каналами. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами, основу для можливого врегулювання було досягнуто ще під час зустрічі лідерів Росії та США в Анкориджі у серпні минулого року. Лавров стверджує, що тоді сторони знайшли підходи, що спиралися на американські ініціативи, які "відкривали шлях до миру" та дозволяли оперативно узгодити підсумкову угоду.