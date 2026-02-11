logo_ukra

США згорнули військову допомогу Україні на 99%: хто тепер компенсує втрати
commentss НОВИНИ Всі новини

США згорнули військову допомогу Україні на 99%: хто тепер компенсує втрати

Ukraine Support Tracker зафіксував падіння американської допомоги на 99%, тоді як країни ЄС збільшили внески на дві третини

11 лютого 2026, 13:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Оновлені дані Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW) свідчать про різке скорочення військової допомоги США Україні у 2025 році. Про це повідомляє німецьке видання Welt із посиланням на звіт аналітиків.

США згорнули військову допомогу Україні на 99%: хто тепер компенсує втрати

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, обсяг американської підтримки зменшився майже на 99% порівняно з 2024 роком – із 46,39 млрд євро до лише 0,48 млрд євро. Такий спад став безпрецедентним за весь період повномасштабної війни та суттєво змінив баланс міжнародної допомоги Києву.

Через скорочення участі США європейським країнам довелося взяти на себе значно більшу частину фінансового навантаження. У 2025 році військова підтримка з боку Європейського Союзу та окремих держав-членів зросла приблизно на 67% у порівнянні з попереднім роком і сягнула 28,48 млрд євро.

Найбільшими європейськими донорами стали Німеччина – 9,01 млрд євро, Велика Британія – 5,44 млрд євро, Швеція – 3,71 млрд євро, Норвегія – 3,63 млрд євро та Данія – 2,61 млрд євро.

Аналітики IfW зазначають, що зміна структури допомоги підкреслює зростаючу роль Європи у підтримці України на тлі невизначеності щодо подальших кроків Вашингтона. Водночас експерти наголошують: довгострокова стійкість оборони України залежатиме від узгодженості дій усіх союзників.

