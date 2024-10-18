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США тормозят инициативы Европы по помощи Украине: какая причина

Белый дом часто сдерживает европейских партнеров

18 октября 2024, 21:56
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Марьян Ощановский

Главная цель администрации Джо Байдена – не допустить прямого столкновения НАТО и России. Именно поэтому американцы рекомендуют европейским союзникам по Альянсу не сбивать в своем воздушном пространстве российские ракеты и "Шахеды".

США тормозят инициативы Европы по помощи Украине: какая причина

США не всегда соглашаются с европейцами. Фото из открытых источников

"В такой ситуации появление даже инструкторов из стран НАТО на территории Украины стало достаточно серьезным изменением логики и принципов продолжения боевых действий. Поэтому есть большие сомнения, что последняя информация о британских инструкторах станет чем-то большим, чем сообщением в медиа", — рассказал политолог Петр Олещук.

Политолог напомнил, что недавно Кир Стармер изначально заявил, что Украина, безусловно, может наносить британским оружием удары вглубь российской территории, но позже его заявление дезавировало Министерство обороны Великобритании и о нем забыли.

"Европейские партнеры уже очень много раз пытались выходить за рамки, которые задает Вашингтон. Однако в дальнейшем под влиянием США союзники переигрывали свои намерения повысить планку противостояния с РФ", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают окружать город Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на сопротивление украинской армии, россиянам удается продвигаться по флангам, запирая кольцо вокруг города. Он отметил, что оккупация города откроет россиянам путь для наступления на Покровск с юга. "Под Селидово противник продолжает обходить город с флангов. Несмотря на героическое сопротивление Сил обороны, враг имеет частичный успех. Захват Селидово даст противнику возможность продолжить наступление на Покровск с юга", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский пытается убедить лидеров европейских стран согласовать план победы Украины, однако они не готовы этого делать, пишет издание New York Times. Как отмечает издание, западные союзники боятся, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, поэтому отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nX8-DyEMetg&t=3242s
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