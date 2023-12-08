США требуют от Израиля не затягивать войну: детали

Администрация президента США Джо Байдена требует от властей Израиля закончить войну с боевиками ХАМАСа в секторе Газа до конца 2023 года. Об этом пишет американское издание Politico, передает портал "Комментарии".

США поставили требование Израилю. Фото из открытых источников

По информации издания, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита на этой неделе в Израиль подчеркнул, что война ЦАХАЛа против ХАМАСа должна закончиться до конца текущего года.

Как пишет Politico, когда израильские официальные лица изложили главному американскому дипломату свои планы и сообщили, что боевые действия на юге сектора Газа будут продолжаться еще несколько месяцев, Блинкен резко ответил им: "У нас нет столько кредитов".

При этом издание напомнило, что ранее заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер подчеркнул, что Белый дом не навязывает Израилю жестких сроков завершения военной операции в секторе Газы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в секторе Газа после некоторой паузы в боевых действиях, связанной с обменом заложниками и заключенными, возобновились (как и предупреждал израильский премьер Биньямин Нетаньяху) обстрелы и наземная операция ЦАХАЛа (израильская армия). Эксперты поделились мнениями относительно почти двух месяцев войны Израиля с ХАМАСом и того, как события могут развиваться дальше. Несмотря на огромное преимущество ЦАХАЛа над ХАМАСом, политические результаты конфликта могут оказаться неутешительными для Израиля, который быстро теряет международную поддержку, считают аналитики. Израильские специалисты предполагают, что к концу этого года основные боевые действия будут завершены, а инфраструктура ХАМАСа будет разрушена.