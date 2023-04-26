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США учатся на войне в Украине для противостояния с Китаем

Соединенные Штаты используют опыт войны в Украине для подготовки к потенциальному военному конфликту с Китаем.

26 апреля 2023, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Замминистра обороны Кэтлин Хикс рассказывает, что война в Украине помогает Соединенным Штатам лучше понять конфликты, которые могут произойти в тихоокеанском регионе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

США учатся на войне в Украине для противостояния с Китаем

Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Фото: Staff Sgt. Jack Sanders

Представитель Пентагона считает, что США извлекают ценные уроки от нападения Российской Федерации на территорию Украины, чтобы противостоять потенциальному конфликту с Китаем.


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"Есть много преимуществ, которые мы завоевали для потенциального тихоокеанского вызова конфликта в Украине", — говорит Кэтлин Хикс.

Заместитель министра обороны отмечает, что США обнаружили значительную проблему с боеприпасами, которые заканчиваются в Украине, России и на складах у союзников по НАТО. Таким образом, Пентагон пытается дать производителям военной техники больше долгосрочных контрактов, чтобы в будущем решать эту проблему.

Кроме того, Хикс обратила внимание на "экосистему коммерческих космических инноваций" США, которые смогли обеспечить стабильную работу Интернета в Украине. Именно эти средства позволили украинские армии точно обнаруживать цели оккупантов, делать снимки и присылать их внешнему миру, которые показывают действия российских войск.

Вместе с тем, Кэтлин Хикс отмечает, что основной угрозой для США является Китай.

"Мы не пытаемся взвешивать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, которая сосредоточена на Китае. Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР ежедневно просыпалось и говорило, что сегодня не тот день для совершения агрессии, угрожающей интересам США", — говорит представительница Пентагона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пригрозила США: без ответа это не останется.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на скандальное заявление своего посла, подвергшего сомнению суверенитет стран бывшего СССР.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-25/us-learns-lessons-from-ukraine-russia-as-it-faces-possible-china-conflict
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Обсуждения

Ігор

26 апреля 2023, 11:22

Очікувано, Україна не міжнародний суб'єкт, а глобальний інструмент. Хоч така користь. Тим більше що ціна дуже прийнятна. Всього 1 до 10. Тобто за 100% приймаємо 11 загиблих, тоді втрати з нашої сторони меньше 9%. З них важливих: чиновників депутатів прокурорів митників мерів їх дітей - жодного, а сім'ям другорядних, не важливих - дуже гарна грошова компенсація.


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