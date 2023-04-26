США учатся на войне в Украине для противостояния с Китаем

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Slava Kot
Замминистра обороны Кэтлин Хикс рассказывает, что война в Украине помогает Соединенным Штатам лучше понять конфликты, которые могут произойти в тихоокеанском регионе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.
Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Фото: Staff Sgt. Jack Sanders
Представитель Пентагона считает, что США извлекают ценные уроки от нападения Российской Федерации на территорию Украины, чтобы противостоять потенциальному конфликту с Китаем.
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Заместитель министра обороны отмечает, что США обнаружили значительную проблему с боеприпасами, которые заканчиваются в Украине, России и на складах у союзников по НАТО. Таким образом, Пентагон пытается дать производителям военной техники больше долгосрочных контрактов, чтобы в будущем решать эту проблему.
Кроме того, Хикс обратила внимание на "экосистему коммерческих космических инноваций" США, которые смогли обеспечить стабильную работу Интернета в Украине. Именно эти средства позволили украинские армии точно обнаруживать цели оккупантов, делать снимки и присылать их внешнему миру, которые показывают действия российских войск.
Вместе с тем, Кэтлин Хикс отмечает, что основной угрозой для США является Китай.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пригрозила США: без ответа это не останется.
Также "Комментарии" писали о реакции Китая на скандальное заявление своего посла, подвергшего сомнению суверенитет стран бывшего СССР.
Обсуждения
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Ігор
26 апреля 2023, 11:22
Очікувано, Україна не міжнародний суб'єкт, а глобальний інструмент. Хоч така користь. Тим більше що ціна дуже прийнятна. Всього 1 до 10. Тобто за 100% приймаємо 11 загиблих, тоді втрати з нашої сторони меньше 9%. З них важливих: чиновників депутатів прокурорів митників мерів їх дітей - жодного, а сім'ям другорядних, не важливих - дуже гарна грошова компенсація.