США удивили реакцией на вероятную поддержку Ирана со стороны России
США удивили реакцией на вероятную поддержку Ирана со стороны России

Посол США при НАТО заявил, что Вашингтон получил заверение от России, что Москва не будет поддерживать Тегеран в войне

13 марта 2026, 07:22
Несмотря на то, что с каждым днем становится все более очевидной поддержка Москвы Тегерана, посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на данный момент нет публичных признаков участия России в войне на стороне Ирана. Такое заявление дипломат сделал в эфире телеканала Fox News.

США удивили реакцией на вероятную поддержку Ирана со стороны России

Мэттью Уитакер. Фото: из открытых источников

"Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют (в войне – ред.) вместе с иранцами", – сказал Мэтью Уитакер.

Чиновник напомнил о словах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что Москва заверила его в непричастности к конфликту на Ближнем Востоке.

"Но даже, если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы терпят серьезное поражение", – констатировал Уитакер.

Читайте также на портале "Комментарии" - Соединённые Штаты на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются танкерами по морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Чтобы увеличить глобальный объём существующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Также издание "Комментарии" сообщало – сначала ряд ведущих СМИ написали, что США могут снять санкции с РФ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и росте цен на нефть и впоследствии после этого президент США Трамп действительно подтвердил такую вероятность. До этого он провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. О чем говорит заявление Трампа? Могут ли США пойти на то, чтобы, не добиваясь окончания войны в Украине, снять большинство санкций из Москвы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




