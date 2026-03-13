США удивили реакцией на вероятную поддержку Ирана со стороны России

Несмотря на то, что с каждым днем становится все более очевидной поддержка Москвы Тегерана, посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на данный момент нет публичных признаков участия России в войне на стороне Ирана. Такое заявление дипломат сделал в эфире телеканала Fox News.

Мэттью Уитакер. Фото: из открытых источников

"Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют (в войне – ред.) вместе с иранцами", – сказал Мэтью Уитакер.

Чиновник напомнил о словах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что Москва заверила его в непричастности к конфликту на Ближнем Востоке.

"Но даже, если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы терпят серьезное поражение", – констатировал Уитакер.

Читайте также на портале "Комментарии" - Соединённые Штаты на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются танкерами по морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Чтобы увеличить глобальный объём существующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Также издание "Комментарии" сообщало – сначала ряд ведущих СМИ написали, что США могут снять санкции с РФ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и росте цен на нефть и впоследствии после этого президент США Трамп действительно подтвердил такую вероятность. До этого он провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. О чем говорит заявление Трампа? Могут ли США пойти на то, чтобы, не добиваясь окончания войны в Украине, снять большинство санкций из Москвы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



