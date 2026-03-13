США удивили реакцией на вероятную поддержку Ирана со стороны России

Рубрики
Несмотря на то, что с каждым днем становится все более очевидной поддержка Москвы Тегерана, посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на данный момент нет публичных признаков участия России в войне на стороне Ирана. Такое заявление дипломат сделал в эфире телеканала Fox News.
Мэттью Уитакер. Фото: из открытых источников
Чиновник напомнил о словах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что Москва заверила его в непричастности к конфликту на Ближнем Востоке.
