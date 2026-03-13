logo_ukra

Світ США США здивували реакцією на ймовірну підтримку Ірану з боку Росії
НОВИНИ

США здивували реакцією на ймовірну підтримку Ірану з боку Росії

Посол США при НАТО заявив, що Вашингтон отримав запевнення від Росії, що Москва не підтримуватиме Тегеран у війні

13 березня 2026, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на те, що з кожним днем стає все більш очевидною підтримка Москви Тегерана, посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Метью Вітакер заявив, що наразі немає публічних ознак участі Росії у війні на боці Ірану. Таку заяву дипломат зробив у ефірі телеканалу Fox News.

США здивували реакцією на ймовірну підтримку Ірану з боку Росії

Метью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

"Немає жодних ознак, про які ми могли б публічно говорити, що росіяни беруть участь (у війні – ред.) разом із іранцями", – сказав Метью Уітакер.

Чиновник нагадав про слова спецпосланника президента США Стіва Віткоффа про те, що Москва запевнила його у непричетності до конфлікту на Близькому Сході.

"Але навіть, якщо це і так, це, безумовно, їм не допомагає, тому що іранці зазнають серйозної поразки", – констатував Вітакер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка зараз застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується тільки до нафти, яка вже знаходиться в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду", — заявив міністр фінансів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – спочатку низка провідних ЗМІ написала, що США можуть зняти санкції з РФ на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання цін на нафту і згодом після цього президент США Трамп справді підтвердив таку ймовірність. До цього він провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним. Про що говорить заява Трампа? Чи можуть США піти на те, щоб, не домагаючись закінчення війни в Україні, зняти більшість санкцій із Москви? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




