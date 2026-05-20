США уходят из Европы: Польша получила тревожный сигнал от Пентагона

Администрация президента США Дональда Трампа начала пересмотр американского военного присутствия в Европе. В Пентагоне подтвердили сокращение числа боевых бригадных групп, размещённых на европейском континенте, а также сообщили о временной задержке развертывания дополнительных сил в Польше.

Военные США. Фото: из открытых источников

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Парнелл. По его словам, количество американских боевых бригад в Европе уменьшено с четырёх до трёх. Таким образом, военное присутствие США возвращается к уровню, который существовал до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В Пентагоне объясняют это решение масштабным анализом стратегических потребностей Соединённых Штатов и роли европейских союзников в обеспечении собственной безопасности. В Вашингтоне подчёркивают, что новая линия полностью соответствует политике Трампа "Америка превыше всего", предусматривающей сокращение прямой нагрузки на США и передачу большей ответственности странам НАТО.

Особое внимание вызвало заявление о задержке размещения американских сил в Польше, которую в Пентагоне ранее называли одним из ключевых союзников в Восточной Европе. Несмотря на это, американская сторона заверяет, что не намерена отказываться от тесного сотрудничества с Варшавой.

Парнелл сообщил, что глава Пентагона Пит Хэгсет уже обсудил ситуацию с вице-премьером и министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. В Минобороны США подчеркнули, что Польша демонстрирует готовность самостоятельно усиливать оборону и должна стать примером для других членов Альянса.

На фоне продолжающейся войны России против Украины решение Вашингтона может усилить тревогу среди восточноевропейских союзников НАТО, которые рассчитывали на дальнейшее расширение американского военного присутствия в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп точно на это не рассчитывал: к чему привели его угрозы о выводе войск США из Европы.



