logo_ukra

BTC/USD

77196

ETH/USD

2127.42

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США США йдуть із Європи: Польща отримала тривожний сигнал від Пентагону
commentss НОВИНИ Всі новини

США йдуть із Європи: Польща отримала тривожний сигнал від Пентагону

Вашингтон скорочує кількість бойових бригад і відкладає перекидання військ до Польщі, змушуючи союзників НАТО готуватися до нової реальності

20 травня 2026, 07:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала перегляд американської військової присутності в Європі. У Пентагоні підтвердили скорочення кількості бойових бригадних груп, що розміщені на європейському континенті, а також повідомили про тимчасову затримку розгортання додаткових сил у Польщі.

США йдуть із Європи: Польща отримала тривожний сигнал від Пентагону

Військові США. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл. За його словами, кількість американських бойових бригад у Європі зменшена з чотирьох до трьох. Таким чином, військова присутність США повертається до рівня, який існував до повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

У Пентагоні пояснюють це рішення масштабним аналізом стратегічних потреб Сполучених Штатів та ролі європейських союзників у забезпеченні власної безпеки. У Вашингтоні наголошують, що нова лінія повністю відповідає політиці Трампа "Америка понад усе", що передбачає скорочення прямого навантаження на США та передачу більшої відповідальності країнам НАТО.

Особливу увагу викликала заява про затримку розміщення американських сил у Польщі, яку у Пентагоні раніше називали одним із ключових союзників у Східній Європі. Незважаючи на це, американська сторона запевняє, що не має наміру відмовлятися від тісної співпраці з Варшавою.

Парнелл повідомив, що глава Пентагону Піт Хегсет уже обговорив ситуацію з віце-прем'єром та міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишем. У Міноборони США наголосили, що Польща демонструє готовність самостійно посилювати оборону та має стати прикладом для інших членів Альянсу.

На тлі війни Росії проти України, що триває, рішення Вашингтона може посилити тривогу серед східноєвропейських союзників НАТО, які розраховували на подальше розширення американської військової присутності в регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп на це точно не розраховував: до чого привели його погрози про виведення військ США з Європи.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/SeanParnellASW/status/2056861501172969833
Теги:

Новини

Всі новини