США йдуть із Європи: Польща отримала тривожний сигнал від Пентагону

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала перегляд американської військової присутності в Європі. У Пентагоні підтвердили скорочення кількості бойових бригадних груп, що розміщені на європейському континенті, а також повідомили про тимчасову затримку розгортання додаткових сил у Польщі.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл. За його словами, кількість американських бойових бригад у Європі зменшена з чотирьох до трьох. Таким чином, військова присутність США повертається до рівня, який існував до повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

У Пентагоні пояснюють це рішення масштабним аналізом стратегічних потреб Сполучених Штатів та ролі європейських союзників у забезпеченні власної безпеки. У Вашингтоні наголошують, що нова лінія повністю відповідає політиці Трампа "Америка понад усе", що передбачає скорочення прямого навантаження на США та передачу більшої відповідальності країнам НАТО.

Особливу увагу викликала заява про затримку розміщення американських сил у Польщі, яку у Пентагоні раніше називали одним із ключових союзників у Східній Європі. Незважаючи на це, американська сторона запевняє, що не має наміру відмовлятися від тісної співпраці з Варшавою.

Парнелл повідомив, що глава Пентагону Піт Хегсет уже обговорив ситуацію з віце-прем'єром та міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишем. У Міноборони США наголосили, що Польща демонструє готовність самостійно посилювати оборону та має стати прикладом для інших членів Альянсу.

На тлі війни Росії проти України, що триває, рішення Вашингтона може посилити тривогу серед східноєвропейських союзників НАТО, які розраховували на подальше розширення американської військової присутності в регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп на це точно не розраховував: до чого привели його погрози про виведення військ США з Європи.



