США йдуть: Трамп назвав дві країни Європи, звідки може вивести війська

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через відмову цих країн підтримати американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це заявив час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.
Дональд Трамп.
На запитання журналіста, чи розглядає він виведення американських військ з Італії та Іспанії, Трамп відповів: "Можливо… Чому б і ні? Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо".
За словами американського лідера, рішення про скорочення присутності в Європі може бути ухвалене найближчим часом.
Це сталося наступного дня після оголошення планів щодо скорочення чисельності військового контингенту у Німеччині.
Дональд Трамп жорстко розкритикував союзників НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для розблокування Ормузької протоки.
Він також заявляв, що розглядає можливість виходу США із НАТО.
генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає малоймовірним вихід США з Північноатлантичного альянсу. Про це генсек розповів в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Ця заява Рютте прозвучала на тлі постійної критики з боку президента США Дональда Трампа на адресу НАТО через небажання допомогти йому у війні проти Ірану.
