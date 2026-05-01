США йдуть: Трамп назвав дві країни Європи, звідки може вивести війська
США йдуть: Трамп назвав дві країни Європи, звідки може вивести війська

Італія та Іспанія можуть поступово залишитися без американського контингенту

1 травня 2026, 07:05
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через відмову цих країн підтримати американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це заявив час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На запитання журналіста, чи розглядає він виведення американських військ з Італії та Іспанії, Трамп відповів: "Можливо… Чому б і ні? Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо".

За словами американського лідера, рішення про скорочення присутності в Європі може бути ухвалене найближчим часом.

Це сталося наступного дня після оголошення планів щодо скорочення чисельності військового контингенту у Німеччині.

Дональд Трамп жорстко розкритикував союзників НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для розблокування Ормузької протоки.

Він також заявляв, що розглядає можливість виходу США із НАТО.                                                             

Читайте також на порталі "Коментарі" — генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає малоймовірним вихід США з Північноатлантичного альянсу. Про це генсек розповів в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Ця заява Рютте прозвучала на тлі постійної критики з боку президента США Дональда Трампа на адресу НАТО через небажання допомогти йому у війні проти Ірану.             

Також видання "Коментарі" повідомляло – референдум про вихід із НАТО та візит до Москви: у Словенії шокували заявами.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=jDw21pUBBMU
