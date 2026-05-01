США йдуть: Трамп назвав дві країни Європи, звідки може вивести війська

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через відмову цих країн підтримати американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це заявив час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На запитання журналіста, чи розглядає він виведення американських військ з Італії та Іспанії, Трамп відповів: "Можливо… Чому б і ні? Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо".

За словами американського лідера, рішення про скорочення присутності в Європі може бути ухвалене найближчим часом.

Це сталося наступного дня після оголошення планів щодо скорочення чисельності військового контингенту у Німеччині.

Дональд Трамп жорстко розкритикував союзників НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для розблокування Ормузької протоки.

Він також заявляв, що розглядає можливість виходу США із НАТО.

