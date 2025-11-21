США встановили дедлайн для Зеленського на підписання мирного плану Трампа

США очікують, що президент України Володимир Зеленський підпише запропонований Вашингтоном новий мирний план до Дня подяки, 27 листопада. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. За їхніми словами, Київ перебуває під безпрецедентним дипломатичним тиском, адже США прагнуть швидкого завершення війни та просувають масштабний план, погоджений американською та російською сторонами.

США встановили дедлайн для Зеленського щодо мирного плану. Фото з відкритих джерел

Як пише FT, мирний план США з 28 пунктів був схвалений Дональдом Трампом та розроблений перемовниками США та Росії. За даними видання, цей документ передбачає суттєві поступки з боку України та перетинає її "червоні лінії".

"На Україну чиниться сильний тиск, щоб вона швидко прийняла масштабний мирний план, розроблений адміністрацією Трампа разом з Москвою", — пише видання.

В Офісі президента підтверджують, що низка запропонованих пунктів неприйнятні, і Україна готує зустрічні пропозиції. Однак американці хочуть, щоб угода була підписана у найближчий тиждень, до 27 листопада.

"Офіційні особи США очікують, що Зеленський підпише угоду "до Дня подяки" у четвер наступного тижня з метою представлення мирної угоди в Москві пізніше цього місяця та завершення процесу до початку грудня", — вказує FT.

Українські джерела порівнюють нинішній тиск США з ситуацією довкола угоди щодо критичних корисних копалин, яку Київ був змушений підписати на початку року. Тоді Вашингтон фактично вимагав доступу до українських ресурсів в обмін на політичну підтримку. Один із високопосадовців назвав нинішню ситуацію "угодою щодо корисних копалин 2.0".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав умови України у відповідь на новий мирний план США.

Також "Коментарі" писали, що у Білому домі відреагували на критику нового мирного плану США зі значними поступками України.