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США утвердили новый пакет помощи Украине: детали

Штаты объявили о еще одном пакете помощи ВСУ

сегодня, 20:42
Автор:
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Марьян Ощановский
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США 6 декабря сообщили о выделении Украине нового пакета помощи для Сил обороны в размере 175 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США, передает портал "Комментарии".

США утвердили новый пакет помощи Украине: детали

США выделили Украине очередную военную помощь. Фото из открытых источников

Сообщается, что США передадут ВСУ средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты и противотанковые ракеты.


Кроме того, в рамках этого пакета помощи Штаты передадут Украине боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, оборудование для защиты важной национальной инфраструктуры, а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, тренировки и транспортировку.

При этом Энтони Блинкен призвал Конгресс США как можно быстрее утвердить дополнительное финансирование для национальной безопасности Украины.

Иначе выделенный пакет военной помощи, подчеркнул он, будет один из последних в сфере безопасности, который США смогут предоставить Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны США заявили, что принятие пакета финансирования для помощи Украине в Конгрессе является неотложным и необходимым решением. Пентагон призвал Конгресс США как можно скорее проголосовать за помощь Украине.

Представитель Минобороны США Пэт Райдер заявил, что Пентагон не сможет оказать помощь Украине без решения Конгресса, а без дополнительного финансирования США не смогут предоставить Украине важную помощь по безопасности, необходимую ей для защиты городов, людей и критической инфраструктуры. Представитель Пентагона рассказал, что США имеют сейчас возможность передать Украине вооружение на 4,8 миллиардов долларов из собственных запасов, но на пополнение этих запасов есть только 1,1 миллиард долларов.



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Источник: https://www.state.gov/biden-administration-announces-additional-u-s-security-assistance-for-ukraine/
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