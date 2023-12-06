США утвердили новый пакет помощи Украине: детали

США 6 декабря сообщили о выделении Украине нового пакета помощи для Сил обороны в размере 175 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США, передает портал "Комментарии".

США выделили Украине очередную военную помощь. Фото из открытых источников

Сообщается, что США передадут ВСУ средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты и противотанковые ракеты.

Кроме того, в рамках этого пакета помощи Штаты передадут Украине боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, оборудование для защиты важной национальной инфраструктуры, а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, тренировки и транспортировку.

При этом Энтони Блинкен призвал Конгресс США как можно быстрее утвердить дополнительное финансирование для национальной безопасности Украины.

Иначе выделенный пакет военной помощи, подчеркнул он, будет один из последних в сфере безопасности, который США смогут предоставить Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны США заявили, что принятие пакета финансирования для помощи Украине в Конгрессе является неотложным и необходимым решением. Пентагон призвал Конгресс США как можно скорее проголосовать за помощь Украине.

Представитель Минобороны США Пэт Райдер заявил, что Пентагон не сможет оказать помощь Украине без решения Конгресса, а без дополнительного финансирования США не смогут предоставить Украине важную помощь по безопасности, необходимую ей для защиты городов, людей и критической инфраструктуры. Представитель Пентагона рассказал, что США имеют сейчас возможность передать Украине вооружение на 4,8 миллиардов долларов из собственных запасов, но на пополнение этих запасов есть только 1,1 миллиард долларов.

