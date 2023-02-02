США: в доме преступницы полицейские нашли замороженное тело пожилой польки

Полиция штата Чикаго сообщила о шокирующей находке в одном из домов. Так, при обыске жилья преступницы, которая накануне была задержана правоохранительными органами, "стражи порядка" нашли в нем замороженное тело пожилой женщины. Как оказалось, труп принадлежит 96-летней иммигрантке из Польши. Шокирующая находка была найдена в огромной морозилке, которая находилась в гараже, передают СМИ.

Фото тематическое

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После нескольких экспертиз, судебно-медицинским экспертам так и не удалось выяснить, как долго тело женщины пролежало в морозилке. Чтобы пролить свет на ситуацию, правоохранители решили расспросить задержанную женщину, которая, ко всему прочему, является дочерью пожилой польки.

По данным полиции Чикаго, разговор с задержанной ни к чему не привел, так как женщина постоянно путалась в показаниях, постоянно рассказывая разные версии произошедшего. Вначале она утверждала, что ее мать жива и продолжает жить в том же доме. Потом сказала, что пожилая женщина находиться в доме престарелых совершенно в другом штате и, наконец-то, что мать и вовсе давно мертва и похоронена. Учитывая, как часто преступница меняла показания, верить какой-то конкретной версии довольно трудно.

Единственное, что удалось сделать полицейским, так это пообщаться с соседями погибшей. По их словам, они не видели пожилую польку уже несколько лет.

В данный момент следствие по этому делу продолжается.

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