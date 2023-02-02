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США: в доме преступницы полицейские нашли замороженное тело пожилой польки

Дочь 96-летней польки путается в показаниях и каждый день рассказывает о новых версиях произошедшего

сегодня, 13:32
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Полиция штата Чикаго сообщила о шокирующей находке в одном из домов. Так, при обыске жилья преступницы, которая накануне была задержана правоохранительными  органами, "стражи порядка" нашли в нем замороженное тело пожилой женщины. Как оказалось, труп принадлежит 96-летней иммигрантке из Польши. Шокирующая находка была найдена в огромной морозилке, которая находилась в гараже, передают СМИ.

США: в доме преступницы полицейские нашли замороженное тело пожилой польки

Фото тематическое

 


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После нескольких экспертиз, судебно-медицинским экспертам так и не удалось выяснить, как долго тело женщины пролежало в морозилке. Чтобы пролить свет на ситуацию, правоохранители решили расспросить задержанную женщину, которая, ко всему прочему, является дочерью пожилой польки. 

 

По данным полиции Чикаго, разговор с задержанной ни к чему не привел, так как женщина постоянно путалась в показаниях, постоянно рассказывая разные версии произошедшего. Вначале она утверждала, что ее мать жива и продолжает жить в том же доме. Потом сказала, что пожилая женщина находиться в доме престарелых совершенно в другом штате и, наконец-то, что мать и вовсе давно мертва и похоронена. Учитывая, как часто преступница меняла показания, верить какой-то конкретной версии довольно трудно. 

 

Единственное, что удалось сделать полицейским, так это пообщаться с соседями погибшей. По их словам, они не видели пожилую польку уже несколько лет. 

 

В данный момент следствие по этому делу продолжается. 

 

Напомним, ранее мы сообщали об ужасающем и циничном преступлении, которое было совершено 23-летней немкой. Молодая девушка, желая инсценировать собственную смерть, нашла в социальных сетях похожую на себя женщину и убила ее. В общей сложности жертве жестоко плана было нанесено более 50 ножевых ранений. 



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-02-01/usa-cialo-znalezione-w-zamrazarce-to-96-letnia-polka/?ref=1491574
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