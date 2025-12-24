США в ООН сделали громкое заявление: чей режим назвали нелегитимным

Рубрики
США намерены усилить санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро "в максимальном объеме", чтобы лишить его режим финансов. Также Вашингтон не признает Мадуро и его соратников легитимным правительством. Об этом заявил посол США в ООН Майк Уолтц во время заседания Совета Безопасности.
По его словам, санкционированные нефтяные танкеры остаются "основной экономической артерией" режима Мадуро и финансируют группировку Cartel de los Soles, которую США недавно внесли в список иностранных террористических организаций. Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве этой группировкой.
Также Уолц заявил, что Штаты не признают Мадуро и его соратников легитимными управленцами Венесуэлой.
На фоне этого США усилили военное присутствие в регионе и объявили блокаду судов, подпадающих под санкции. В этом месяце береговая охрана США перехватила два танкера с венесуэльской нефтью в Карибском море.
Стоит отметить, что Россия эмоционально раскритиковала позицию США. Посол РФ в ООН Василий Небензя заявил, что такая политика может стать "шаблоном для будущих силовых действий против государств Латинской Америки". Китай, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить действия и избегать дальнейшей эскалации.
Венесуэла, которую поддержали Москва и Пекин, отвергла аргументы США, заявив, что в регионе "нет войны", а настоящей угрозой являются действия американской администрации.
