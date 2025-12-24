logo

Трамп отправил авиацию в район Венесуэлы: что происходит
Трамп отправил авиацию в район Венесуэлы: что происходит

С авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико в Карибский регион было направлено не менее 10 конвертопланов CV-22 Osprey

24 декабря 2025, 00:44
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Соединенные Штаты в течение этой недели перебросили в регион Карибского бассейна значительное количество военной авиации, в том числе самолеты с подразделениями специального назначения и транспортные борта с оборудованием, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Американская авиация. Фото: из открытых источников

По информации американских чиновников и согласно данным открытых систем отслеживания полетов, в понедельник с авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико в Карибский регион было направлено не менее 10 конвертопланов CV-22 Osprey. Эти самолеты с поворотными винтами находятся на вооружении Сил специальных операций США и используются для быстрого перебрасывания личного состава.

Кроме того, в Пуэрто-Рико прибыли тяжелые транспортные самолеты C-17, вылетевшие из американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл. По словам одного из представителей США, борта доставили военнослужащих и специальное оборудование, однако конкретный состав подразделений и характер груза не разглашаются.

Известно, что на авиабазе Кэннон дислоцируется 27-й полк специальных операций, а Форт-Кэмпбелл является местом базирования 160-го авиационного полка специальных операций — одного из самых элитных подразделений американского спецназа, а также 101-й воздушно-десантной дивизии.

Эти формирования специализируются на выполнении задач повышенного риска, в частности, на операциях по скрытому введению и эвакуации персонала, а также на предоставлении непосредственной воздушной и боевой поддержки во время сложных миссий. Причины и цели такого масштабного перебрасывания сил официально не комментируются.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил о запуске масштабной инициативы по обновлению американских Военно-морских сил, объявив о создании нового типа боевых кораблей, и назвал их в свою честь — Trump Class.



Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/u-s-moves-troops-and-additional-special-operations-aircraft-into-caribbean-bb8167c6
