США в ООН зробили гучну заяву: чий режим назвали нелегітимним

США мають намір посилити санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро "у максимальному обсязі", щоб позбавити його режиму фінансів. Також Вашингтон не визнає Мадуро та його соратників легітимним урядом. Про це заявив посол США в ООН Майк Волтц під час засідання Ради Безпеки.

США в ООН. Фото: з відкритих джерел

"Найсерйозніша загроза для нашої півкулі, нашого безпосереднього регіону та самих Сполучених Штатів походить від транснаціональних терористичних та кримінальних угруповань", — наголосив Волтц.

За його словами, санкціоновані нафтові танкери залишаються "основною економічною артерією" режиму Мадуро і фінансують угруповання Cartel de los Soles, яке США нещодавно внесли до списку іноземних терористичних організацій. Вашингтон звинувачує Мадуро у керівництві цим угрупованням.

Також Уолц заявив, що Штати не визнають Мадуро та його соратників легітимними управлінцями Венесуелою.

"Мадуро та його режим сфальсифікували вибори, і міжнародна спільнота має цьому докази. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він збирається використати всю свою владу, усю міць Сполучених Штатів, щоб протистояти та викорінити ці наркокартелі, які діяли безкарно у нашому регіоні надто довго — і всі про це знають", — сказав Волц.

На тлі цього США посилили військову присутність у регіоні та оголосили блокаду судів, які підпадають під санкції. Цього місяця берегова охорона США перехопила два танкери з венесуельською нафтою в Карибському морі.

Слід зазначити, що Росія емоційно розкритикувала позицію США. Посол РФ в ООН Василь Небензя заявив, що така політика може стати "шаблоном для майбутніх силових дій проти держав Латинської Америки". Китай, у свою чергу, закликав Вашингтон припинити дії та уникати подальшої ескалації.

Венесуела, яку підтримали Москва та Пекін, відкинула аргументи США, заявивши, що у регіоні "немає війни", а справжньою загрозою є дії американської адміністрації.

