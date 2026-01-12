США в Венесуэле надолго: Трамп ошарашил новым заявлением

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Соединенных Штатов не исключил возможности в будущем посетить Венесуэлу и отметил, что планирует долго управлять страной, ведь ее необходимо восстановить. Об этом сообщает New York Times, цитируя заявление главы Белого дома.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
На вопрос журналистов относительно того, как долго он будете руководить Венесуэлой, Трамп ответил, что время покажет.
По словам американского лидера, такие шаги снижают цены на нефть, но США будут давать деньги Венесуэле, которые ей отчаянно нужны.
На вопрос о возможном визите в Венесуэлу, Дональд Трамп отметил, что согласен поехать в эту страну, если это будет безопасно.
