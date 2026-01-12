США в Венесуэле надолго: Трамп ошарашил новым заявлением

Президент Соединенных Штатов не исключил возможности в будущем посетить Венесуэлу и отметил, что планирует долго управлять страной, ведь ее необходимо восстановить. Об этом сообщает New York Times, цитируя заявление главы Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос журналистов относительно того, как долго он будете руководить Венесуэлой, Трамп ответил, что время покажет.

"Три месяца? Шесть месяцев? Год? Дольше? Я бы сказал, гораздо дольше. Мы должны отстраиваться. И мы будем отстраивать ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть", — отметил президент США.

По словам американского лидера, такие шаги снижают цены на нефть, но США будут давать деньги Венесуэле, которые ей отчаянно нужны.

На вопрос о возможном визите в Венесуэлу, Дональд Трамп отметил, что согласен поехать в эту страну, если это будет безопасно.

"Я бы с удовольствием поехал (в Венесуэлу — ред.), да. Я думаю, что когда-то это будет безопасно, верите или нет. Я бы с удовольствием поехал", — добавил американский лидер.

