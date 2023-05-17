США впервые допустил признание России спонсором терроризма: подробности

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил возможность признания России государством-спонсором терроризма. Как передает издание "Комментарии", об этом он заявил на слушаниях по Китаю в комитете американского Сената. Такое заявление Блинкен сделал во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Последний отметил необходимость предоставления РФ статуса государства-спонсора терроризма.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. Сто американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия. Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь. Но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?", – заявил Линдси Грэм.

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На этот вопрос госсекретарь Блинкен ответил словами: "Никогда не говори "никогда".

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