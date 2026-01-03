США все же решили начать войну: что сейчас происходит в Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в частности район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Взрывы и дым в Каракасе. Фото: из открытых источников

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью заставить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост.

Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждениям американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.

При этом СМИ отмечает, что в Пентагоне не предоставили немедленного комментария относительно событий в Каракасе.

Стоит отметить, 16 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в воды Венесуэлы или покидают их.

Таким шагом американская администрация стремится перекрыть ключевые источники финансирования режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

За последние недели военные США перехватили два нефтяных танкера, тогда как третье судно, которое преследовали американские силы, отвернулось от венесуэльских вод и исчезло в Атлантическом океане.

Китай публично встал на сторону Венесуэлы на фоне резкого усиления давления со стороны США. Заявление прозвучало вскоре после решения Вашингтона применить военно-морские меры против нефтяных поставок.




