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Наводнения в Малайзии уносят жизни людей и разрушают города (ВИДЕО)

Наводнения в Малайзии были вызваны проливными дождями

сегодня, 11:40
Автор:

Денис Подставной
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Малайзия страдает от наводнений. Об этом пишет издание Bernama. 

Наводнения в Малайзии уносят жизни людей и разрушают города (ВИДЕО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

В Малайзии почти неделю не прекращаются дожди. Согласно данным специалистов, ливни стали сильнейшими за последнее столетие. Из-за обильных осадков в некоторых регионах страны начались образовываться наводнения. 

Отмечается, что несмотря на улучшение погодных условий с 18 декабря, в большинстве пострадавших от стихии штатов ситуация с наводнениями осталась неизменной. В настоящее время известно о 15 погибших в результате непогоды. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Селангорн и Паханге.

Десятки тысяч граждан, что проживают в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Наводнения разрушают жилые дома и инфраструктуру. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что один из курортных городов Египта засыпало снегом. В городе похолодало, а также наблюдаются сильные ветры. Сообщается, что снег там выпал впервые за десять лет. Из-за плохих погодных условий закрываются школы и порты. Ученые говорят, что снег и похолодание связаны с изменением климата, что влияет на весь мир. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Филиппинах из-за супертайфуна погибли уже несколько сотен граждан. Многие люди пропали без вести. Почти пол миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Поисково-спасательная операция усложняется из-за повреждений линий связи и электропередач. Тайфун "Раи" стал одним из самых смертоносных, обрушившихся на страну.  


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Источник: https://www.bernama.com/en/news.php?id=2036031
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