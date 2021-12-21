Наводнения в Малайзии уносят жизни людей и разрушают города (ВИДЕО)

Малайзия страдает от наводнений. Об этом пишет издание Bernama.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

В Малайзии почти неделю не прекращаются дожди. Согласно данным специалистов, ливни стали сильнейшими за последнее столетие. Из-за обильных осадков в некоторых регионах страны начались образовываться наводнения.

Отмечается, что несмотря на улучшение погодных условий с 18 декабря, в большинстве пострадавших от стихии штатов ситуация с наводнениями осталась неизменной. В настоящее время известно о 15 погибших в результате непогоды. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Селангорн и Паханге.

Десятки тысяч граждан, что проживают в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Наводнения разрушают жилые дома и инфраструктуру.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что один из курортных городов Египта засыпало снегом . В городе похолодало, а также наблюдаются сильные ветры. Сообщается, что снег там выпал впервые за десять лет. Из-за плохих погодных условий закрываются школы и порты. Ученые говорят, что снег и похолодание связаны с изменением климата, что влияет на весь мир.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Филиппинах из-за супертайфуна погибли уже несколько сотен граждан. Многие люди пропали без вести. Почти пол миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Поисково-спасательная операция усложняется из-за повреждений линий связи и электропередач. Тайфун "Раи" стал одним из самых смертоносных, обрушившихся на страну.

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