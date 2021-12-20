Египет засыпает снегом: из-за непогоды закрываются школы (ВИДЕО)

Египет засыпает снегом. Об этом пишет издание Еgypt Today.

Снег. Фото из открытых источников

Вчера, 19 декабря, курортный египетский город Александрия засыпало снегом. Как указывается в материале, температура воздуха резко упала и в городе впервые за десятилетие выпал снег.

В настоящее время в Александрии наблюдается нестабильная погода: температура понижается, выпадают осадки, а также бушуют сильные ветры.

Фото: facebook.com/CairoScene

Из-за непогоды в городе закрыты учебные заведения, а также порты Александрия и Дехейла.

СМИ, ссылаясь на заявления экологов передает, что выпадение снега и понижение температуры воздуха связано с влиянием изменения климата, которое влияет на весь мир. Предполагается, что этой зимой в Египте будет очень холодная погода.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Филиппинах увеличилось число жертв мощного тайфуна , который обрушился на страну на прошлой неделе. В настоящее время известно, о как минимум двух сотнях погибших. Многие граждане числятся пропавшими без вести. Стихия превращает в руины населённые пункты и вынуждает людей эвакуироваться. Отмечается, что тайфун "Раи" является одним из самых смертоносных штормов, что бушевали в Индонезии.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Турции из-за проливных дождей начали образовываться наводнения. Непогода уже успела уничтожить несколько мостов и зданий. Некоторые улицы городов затоплены водой и напоминают реки. В одном из районов Хатая перевернулась лодка. Дожди шли не переставая на протяженну двух дней. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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