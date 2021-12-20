logo

BTC/USD

48795.30

ETH/USD

4019.13

LTC/USD

153.60

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка Египет засыпает снегом: из-за непогоды закрываются школы (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Египет засыпает снегом: из-за непогоды закрываются школы (ВИДЕО)

В Александрии наблюдается нестабильная погода

20 декабря 2021, 18:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Египет засыпает снегом. Об этом пишет издание Еgypt Today. 

Египет засыпает снегом: из-за непогоды закрываются школы (ВИДЕО)

Снег. Фото из открытых источников

Вчера, 19 декабря, курортный египетский город Александрия засыпало снегом. Как указывается в материале, температура воздуха резко упала и в городе впервые за десятилетие выпал снег. 

В настоящее время в Александрии наблюдается нестабильная погода: температура понижается, выпадают осадки, а также бушуют сильные ветры. 

Египет засыпает снегом: из-за непогоды закрываются школы (ВИДЕО) - фото 2

Фото: facebook.com/CairoScene

Из-за непогоды в городе закрыты учебные заведения, а также порты Александрия и Дехейла.

СМИ, ссылаясь на заявления экологов передает, что  выпадение снега и понижение температуры воздуха связано с влиянием изменения климата, которое влияет на весь мир. Предполагается, что этой зимой в Египте будет очень холодная погода.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Филиппинах увеличилось число жертв мощного тайфуна, который обрушился на страну на прошлой неделе. В настоящее время известно, о как минимум двух сотнях погибших. Многие граждане числятся пропавшими без вести. Стихия превращает в руины населённые пункты и вынуждает людей эвакуироваться. Отмечается, что тайфун "Раи" является одним из самых смертоносных штормов, что бушевали в Индонезии. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Турции из-за проливных дождей начали образовываться наводнения. Непогода уже успела уничтожить несколько мостов и зданий. Некоторые улицы городов затоплены водой и напоминают реки. В одном из районов Хатая перевернулась лодка. Дожди шли не переставая на протяженну двух дней. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.egypttoday.com/Article/1/111046/In-pics-Egyptians-flood-social-media-with-snow-covered-Alexandria
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!