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США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального

Ограничения вступят в силу с 18 марта

сегодня, 16:43
Автор:

Елизавета Черных

Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести ряд новых санкций в отношении Российской Федерации из-за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщили в ТСН, ссылаясь на пресс-служба американского Министерства торговли. 

США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального

США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального - фото из открытых источников

Сообщается, что США ограничили в РФ экспорт товаров, которые связаны с национальной безопасностью. Речь идет об оборудовании, технологиях и программном обеспечении, которые могут использовать в области химического оружия. Новые ограничения не касаются только авиационной и космическая отрасли. По данным источника, до сентября 2021 года к этим отраслям санкции не применяются. 

"Министерство торговли стремится не допустить доступа России к тонким технологий США, которые можно злонамеренно применить в области химического оружия", — сказано в сообщении.

Напомним, что ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека. Эксперты считают, что российская экономика более-менее адаптировалась к санкциям. К тому же, европейцы ввели их точечно, против окружения руководства РФ. Надо понимать, что санкции вводятся путем консенсуса между государствами-членами ЕС. И там, где есть бизнес-интересы отдельных государств (а они есть), наивно ожидать серьезного санкционного давления. Специалисты также уверены, что США давят на РФ. Стоит вспомнить заявление Байдена, что с РФ нужно выстраивать диалог, но необходимо и оказывать давление. Конечно, для Кремля неприятно такое повышение ставок, новые пакеты санкций. Потому реакция  достаточно нервная. При этом Москва все же надеется на выход на переговоры с Вашингтоном о глобальном распределении сфер влияния в мире. А пока создает и подогревает конфликты в разных местах, надеясь, что это будет площадкой для дальнейших возможных разменов. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/ssha-vveli-novye-sankcii-protiv-rossii-iz-za-otravleniya-navalnogo-1746136.html
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