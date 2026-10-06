США вывели B-1 из базы в Британии из-за угрозы: почему в Вашингтоне упомянули "Паутину"

США вывели около дюжины стратегических бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы RAF Fairford после получения информации об угрозе. Как сообщает BBC, самолеты вернули на американские базы. Сам Дональд Трамп подтвердил, что переброска была связана не с плановой перестановкой, а с угрозой.

Военные США. Фото: из открытых источников

"Они вылетели не случайно", — заявил президент США, добавив, что американские власти знают, кто стоит за предупреждением, но не стали публично называть предполагаемого противника.

На фоне возможного возобновления конфликта с Ираном американские чиновники допускают, что речь могла идти о попытке диверсии или атаки на находящиеся в Великобритании дорогостоящие самолеты. Источники BBC в Вашингтоне связывают возможную угрозу с Ираном.

Дополнительное внимание к ситуации привлек инцидент возле самой базы. 27 сентября британская полиция получила информацию о трех подозрительных автомобилях рядом с RAF Fairford. Пять мужчин были задержаны по подозрению в терроризме, а позднее отпущены под залог. Еще одного мужчину, имеющего британское и иранское гражданство, также задерживали в рамках расследования.

Трамп публично раскритиковал решение отпустить подозреваемых. Американские представители при этом намекали на возможную связь произошедшего с Тегераном.

Один из собеседников BBC, близких к Белому дому, сравнил потенциальную угрозу с украинской операцией "Паутина" 2025 года, когда беспилотники атаковали российские военные аэродромы на значительном удалении от линии фронта.

Точное содержание полученной американскими властями информации пока не раскрывается. Однако сам факт переброски B-1 показывает, что предупреждение в Вашингтоне сочли достаточно серьезным, чтобы изменить размещение стратегической авиации.

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