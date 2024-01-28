США выводят войска из Ирака: появились новые важные детали

Американская армия в Ираке находилась длительный период, но сейчас представители США и Ирака начали официальные переговоры о сворачивании возглавляемой военной коалиции США.

США выводят войска из Ирака (фото из открытых источников)

Об этом информирует "Голос Америки". Как утверждает медиа, иракский премьер-министр Мохаммед Шиа Саббар ас-Судани выступил с инициативой о "начале первого раунда двустороннего диалога между Ираком и Соединенными Штатами Америки о завершении миссии коалиции в Ираке". Детали встречи чиновник не называет.

"Голос Америки" также отмечает, что начало переговоров, о которых обе страны сообщили в четверг, 25 января, произошло на фоне регулярных атак по американской армии на территории Ирака и Сирии беспилотниками со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев.

Америка сохраняет присутствие в Ираке с 2003 года. В 2011 году американская армия покинула страну, но через три года вернулась, чтобы оказать помощь представителям местных властей в борьбе с "Исламским государством". С того времени в Ираке находятся около 2 500 американских военнослужащих.

В 2020 году, когда экстремистские группировки потеряли право контроля над территорией страны, в Багдаде неоднократно обращались в Вашингтон, настаивая на выводе армии. Активизировалось это после того, как началась война между Израилем и сектором Газа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден заявил, что готов закрыть границу США . Президент США Джо Байден заявил, что готов закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами. Он призвал законодателей принять соответствующий законопроект.

Президент США отметил, что два месяца назад он поручил своей команде начать переговоры в Сенате для решения вопроса защиты границы.