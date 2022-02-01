logo

BTC/USD

38477.56

ETH/USD

2741.50

LTC/USD

110.72

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США вывозят членов семей дипломатов из Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

США вывозят членов семей дипломатов из Беларуси

В Государственном департаменте Штатов призвали своих граждан не ездить в Беларусь и сообщили, что вывозят из РБ членов семей госслужащих США

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В США видят опасную угрозу для своих граждан не только на территории Украины, но и на территории Беларуси. Именно поэтому в Госдепе рекомендовали американцам воздержаться от поездок в Беларусь. Также официальный Вашингтон сообщили, что вывозят из Беларуси членов семей госслужащих США. Причина: стремительное увеличение российских военных. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает на официальном ресурсе Госдепа США.

США вывозят членов семей дипломатов из Беларуси

Госдепартамент США. Фото: GETTY IMAGES

В Госдепе отмечают, что российские военные теперь сконцентрированы не только вблизи украинской границы, но в Беларуси, которая также соседствует с Украиной. В Беларуси также может наблюдаться тревожная обстановка, в первую очередь, из-за поставок в эту страну российского вооружения и военного контингента. Все это создает тревожную обстановку в этом регионе. Официальный Вашингтон призывает граждан США внимательно отнестись к этой информации и по возможности отказаться от путешествий в Беларусь до того времени, пока не будет снято повышенное напряжение.

Вашингтоне называет еще одну причину, почему стоит воздержаться от поездок в Беларусь. В Госдепе отмечают, что в стране нет гарантий того, что иностранец не может оказаться за решеткой и ему не будут инкриминированы те обвинения в преступлениях, которые он не совершал. В Госдепе рассказали, что уже были прецеденты, когда задерживали "гражданах США, якобы за связь с оппозиционными партиями".

Читайте также на портале "Комментарии" – в Госдепе предупредили Александра Лукашенко о последствиях, в случае помощи РФ с вторжением в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Belarus.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!