США вывозят членов семей дипломатов из Беларуси

В США видят опасную угрозу для своих граждан не только на территории Украины, но и на территории Беларуси. Именно поэтому в Госдепе рекомендовали американцам воздержаться от поездок в Беларусь. Также официальный Вашингтон сообщили, что вывозят из Беларуси членов семей госслужащих США. Причина: стремительное увеличение российских военных. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает на официальном ресурсе Госдепа США.

Госдепартамент США. Фото: GETTY IMAGES

В Госдепе отмечают, что российские военные теперь сконцентрированы не только вблизи украинской границы, но в Беларуси, которая также соседствует с Украиной. В Беларуси также может наблюдаться тревожная обстановка, в первую очередь, из-за поставок в эту страну российского вооружения и военного контингента. Все это создает тревожную обстановку в этом регионе. Официальный Вашингтон призывает граждан США внимательно отнестись к этой информации и по возможности отказаться от путешествий в Беларусь до того времени, пока не будет снято повышенное напряжение.

Вашингтоне называет еще одну причину, почему стоит воздержаться от поездок в Беларусь. В Госдепе отмечают, что в стране нет гарантий того, что иностранец не может оказаться за решеткой и ему не будут инкриминированы те обвинения в преступлениях, которые он не совершал. В Госдепе рассказали, что уже были прецеденты, когда задерживали "гражданах США, якобы за связь с оппозиционными партиями".

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