США забирают ПВО из одной страны на Ближний Восток из-за обострения конфликта

Соединенные Штаты начали процесс перемещения элементов своей высотной противоракетной системы THAAD из Южной Кореи в Ближний Восток. Как сообщает издание Yonhap со ссылкой на правительственные источники, такое решение Пентагона обусловлено эскалацией боевых действий в ближневосточном регионе.

Ракето-носитель системы высотной обороны (THAAD) на военной базе США в Сондже. Yonhap

Эти системы, предназначенные для ликвидации вражеских ракет на финальной стадии полета, долго обеспечивали защиту от угроз со стороны КНДР.

"Пентагон перемещает части терминальной системы высотной обороны (THAAD) из Южной Кореи на Ближний Восток", — подтверждают источники в ведомстве.

Несмотря на вывоз части военных активов, официальный Сеул призывает население к спокойствию. Президент Южной Кореи Ли Дже Мэн во время заседания правительства подчеркнул, что обороноспособность страны не пострадает.

"Потенциальное перемещение военных активов, принадлежащих Вооруженным силам США в Корее, не повлияет на позицию сдерживания Северной Кореи", — заверил лидер государства.

Передислокация проходит на фоне глобальной перестройки американских оборонных ресурсов для оперативного реагирования на новые вызовы безопасности. Пока неизвестно, планируется ли полный вывод батарей или речь идет только об отдельных компонентах для усиления ПВО союзников на Ближнем Востоке.

