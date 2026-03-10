logo_ukra

США забирають ППО з однієї країни на Близький Схід через загострення конфлікту

Реакція на війну в регіоні: Пентагон передислоковує свої ракетні перехоплювачі з Азії

10 березня 2026, 22:30
Недилько Ксения

Сполучені Штати розпочали процес переміщення елементів своєї висотної протиракетної системи THAAD із Південної Кореї до Близького Сходу. Як повідомляє видання Yonhap із посиланням на урядові джерела, таке рішення Пентагону зумовлене ескалацією бойових дій у близькосхідному регіоні.

США забирають ППО з однієї країни на Близький Схід через загострення конфлікту

Ракето-носій системи висотної оборони (THAAD) на військовій базі США в Сонджу. Yonhap

Ці системи, призначені для ліквідації ворожих ракет на фінальній стадії польоту, тривалий час забезпечували захист від загроз із боку КНДР.

"Пентагон переміщує частини термінальної системи висотної оборони (THAAD) з Південної Кореї на Близький Схід", — підтверджують джерела у відомстві.

Незважаючи на вивезення частини військових активів, офіційний Сеул закликає населення до спокою. Президент Південної Кореї Лі Дже Мен під час засідання уряду наголосив, що обороноздатність країни не постраждає.

"Потенційне переміщення військових активів, що належать Збройним силам США в Кореї, не вплине на позицію стримування Північної Кореї", — запевнив лідер держави.

Передислокація відбувається на тлі глобальної перебудови американських оборонних ресурсів для оперативного реагування на нові виклики безпеці. Наразі невідомо, чи планується повне виведення батарей, чи йдеться лише про окремі компоненти для посилення ППО союзників на Близькому Сході.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Тегеран вдався до небезпечної ескалації в регіоні Перської затоки. За даними американської розвідки, Іран розпочав операцію з мінування акваторії Ормузької протоки. Про це повідомила репортерка CBS News при Білому домі Дженніфер Джейкобс.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
