США захватили еще один танкер в Карибском море: что известно
США захватили еще один танкер в Карибском море: что известно

Принадлежность этого танкера пока не совсем выяснена, но предполагают, что вероятнее всего он также относится к «теневому флоту» РФ

7 января 2026, 16:54
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Десант Соединенных Штатов захватил еще один танкер в водах Карибского моря.

США захватили еще один танкер в Карибском море: что известно

США задержали танкер Sophia Фото: из открытых источников

Речь идет о судне Sophia. Об этом сообщило южное командование американской армии.

Принадлежность этого танкера пока окончательно не выяснена, но предполагают, что вероятнее всего он также относится к "теневому флоту" РФ.

В сообщении отмечено, что задержание танкера "теневого флота" проводилось Министерством обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности, операция прошла без инцидентов.

"Перехваченное судно M/T Sophia работало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia США для окончательного распоряжения", — отметили в командовании.

Там также подчеркнули, что США "непреклонны в своей миссии по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии".

"Мы защитим нашу Родину и восстановим безопасность и могущество по всей Америке", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони в Атлантическом океане. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" находящихся под санкциями судов и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США по осмотру. В результате к операции по его захвату были привлечены силы береговой охраны и американские военные.



Источник: https://x.com/Southcom/status/2008905619424620879?ct=rw-tg
