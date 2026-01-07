США захопили ще один танкер у Карибському морі: що відомо

Десант Сполучених Штатів Америки захопив ще один танкер у водах Карибського моря.

США затримали танкер Sophia. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про судно Sophia. Про це повідомило південне командування американської армії.

Приналежність цього танкера поки остаточно нез’ясована, але припускають, що найімовірніше він також належить до "тіньового флоту" РФ.

У повідомленні зазначено, що затримання танкера "тіньового флоту" проводили Міністерство оборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки, операція пройшла без інцидентів.

"Перехоплене судно M/T Sophia працювало в міжнародних водах та здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження", — зазначили у командуванні.

Там також наголосили, що США "непохитні у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі".

"Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та могутність по всій Америці", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витка напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.