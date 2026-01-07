logo_ukra

BTC/USD

91912

ETH/USD

3190.13

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США США захопили ще один танкер у Карибському морі: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

США захопили ще один танкер у Карибському морі: що відомо

Приналежність цього танкера поки остаточно нез’ясована, але припускають, що найімовірніше він також належить до «тіньового флоту» РФ

7 січня 2026, 16:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Десант Сполучених Штатів Америки захопив ще один танкер у водах Карибського моря. 

США захопили ще один танкер у Карибському морі: що відомо

США затримали танкер Sophia. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про судно Sophia. Про це повідомило південне командування американської армії. 

Приналежність цього танкера поки остаточно нез’ясована, але припускають, що найімовірніше він також належить до "тіньового флоту" РФ. 

У повідомленні зазначено, що затримання танкера "тіньового флоту" проводили Міністерство оборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки, операція пройшла без інцидентів.

"Перехоплене судно M/T Sophia працювало в міжнародних водах та здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження", — зазначили у командуванні. 

Там також наголосили, що США "непохитні у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі". 

"Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та могутність по всій Америці", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витка напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/Southcom/status/2008905619424620879?ct=rw-tg
Теги:

Новини

Всі новини