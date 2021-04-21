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Главная Новости Мир США США заявили, что нападение на Украину будет иметь жесткие последствия для РФ
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США заявили, что нападение на Украину будет иметь жесткие последствия для РФ

Роберт Менендес ожидает одобрения в среду законопроекта об увеличении военной помощи Украине.

сегодня, 03:40
Автор:

Ольга Чародий

Америка заявила о твердом намерении решительно поддерживать Украину в случае эскалации агрессивных действий РФ.

США заявили, что нападение на Украину будет иметь жесткие последствия для РФ

США (фото из открытых источников)

Об этом сообщил  председатель Комитета иностранных дел Сената США Роберт Менендес в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Роберт Менендес заметил, что Сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угроз, которые нынешние действия Москвы представляют для нашего государства и Европы", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Также сенатор  дал высокую оценку взвешенную реакции Украины на попытки РФ провоцировать обострения на Востоке страны и заверил в жестком ответе США в случае нападения РФ.

Напомним, на территории Польши появились несколько десятков истребителей. Решение об их переводе приняло европейское командование армии США. Данную информацию сообщил в Twitter глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Так в стране уже появились американские истребители четвертого поколения F-15 и F-16. Согласно официальному сообщению, техника прибыла в страну в связи с военными учениями. Данную информацию подтвердил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. "US EUCOM отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", — отметил Мариуш Блащак.

Также в сообщении отметили, что данные учения никак не связаны с обострением отношений между Украиной и Россией. Отмечается, что подобные практики проводятся регулярно. Данные учения — это часть ротационной присутствия США в Европе.



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