США заявили, что нападение на Украину будет иметь жесткие последствия для РФ

Америка заявила о твердом намерении решительно поддерживать Украину в случае эскалации агрессивных действий РФ.

США (фото из открытых источников)

Об этом сообщил председатель Комитета иностранных дел Сената США Роберт Менендес в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Роберт Менендес заметил, что Сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угроз, которые нынешние действия Москвы представляют для нашего государства и Европы", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Также сенатор дал высокую оценку взвешенную реакции Украины на попытки РФ провоцировать обострения на Востоке страны и заверил в жестком ответе США в случае нападения РФ.

Напомним, на территории Польши появились несколько десятков истребителей. Решение об их переводе приняло европейское командование армии США. Данную информацию сообщил в Twitter глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Так в стране уже появились американские истребители четвертого поколения F-15 и F-16. Согласно официальному сообщению, техника прибыла в страну в связи с военными учениями. Данную информацию подтвердил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. "US EUCOM отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", — отметил Мариуш Блащак.

Также в сообщении отметили, что данные учения никак не связаны с обострением отношений между Украиной и Россией . Отмечается, что подобные практики проводятся регулярно. Данные учения — это часть ротационной присутствия США в Европе.





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