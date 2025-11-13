США ждет глобальная перезагрузка: кто решил бросить вызов Трампу

Внук Джона Кеннеди, Джек Шлоссберг, объявил об участии в выборах в Конгресс США. Он заявил, что идет в политику, чтобы противостоять Дональду Трампу и восстановить демократические ценности Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Внук Джона Кеннеди Джек Шлоссберг. Фото: из открытых источников

Отмечается, что внук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди – 32-летний Джек Шлоссберг – объявил о своем намерении баллотироваться в Палату представителей Конгресса США от Демократической партии. Он будет бороться за место в избирательном округе на Манхэттене, которое освобождает влиятельный демократ Джерри Надлер, решивший уйти в отставку после более трех десятилетий на посту.

Шлоссберг, сын Кэролайн Кеннеди – бывшего посла США в Японии и Австралии – и дизайнера Эдвина Шлоссберга, назвал свое решение "ответом на политический кризис в стране". В видеообращении он резко раскритиковал действующего президента-республиканца Дональда Трампа, заявив, что тот "угрожает конституционному строю и лишает граждан их прав".

"Мы находимся на грани – демократы должны вернуть контроль над Конгрессом, чтобы защитить свободу и будущее страны", — акцентировал кандидат.

Выпускник Гарвардского университета и Йельской школы права, Шлоссберг ранее работал политическим комментатором и публиковал статьи в The Washington Post, Politico и Time. Его кампания, по словам СМИ, делает ставку на сочетание "нового поколения демократов" и наследия семьи Кеннеди.

Шлоссберг приобрел популярность после выступления на Национальном съезде Демократической партии 2024 года, где поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. В то же время он неоднократно дистанцировался от своего двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который сейчас работает в администрации Трампа и известен своими антинаучными заявлениями.

Имея более 830 тысяч подписчиков в TikTok, Шлоссберг активно использует соцсети, чтобы общаться с избирателями. Он отмечает, что стремится быть "честным, современным и близким к людям" политиком, который продолжит либеральное наследие своей семьи.

Если Джек Шлоссберг одержит победу, он станет первым представителем династии Кеннеди в Конгрессе США за более чем десять лет – и, с большой вероятностью, одним из самых заметных молодых демократов новой генерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной.



