США чекає глобальне перезавантаження: хто вирішив кинути виклик Трампу

Онук Джона Кеннеді, Джек Шлоссберг, оголосив про участь у виборах до Конгресу США. Він заявив, що йде в політику, щоб протистояти Дональду Трампу та відновити демократичні цінності Америки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Онук Джона Кеннеді Джек Шлоссберг. Фото: із відкритих джерел

Наголошується, що онук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді — 32-річний Джек Шлоссберг — оголосив про намір балотуватися до Палати представників Конгресу США від Демократичної партії. Він боротиметься за місце у виборчому окрузі на Манхеттені, яке звільняє впливовий демократ Джеррі Надлер, який вирішив піти у відставку після трьох десятиліть на посаді.

Шлоссберг, син Керолайн Кеннеді – колишнього посла США в Японії та Австралії – та дизайнера Едвіна Шлоссберга, назвав своє рішення "відповіддю на політичну кризу в країні". У відеозверненні він різко розкритикував чинного президента-республіканця Дональда Трампа, заявивши, що той "загрожує конституційному ладу та позбавляє громадян їхніх прав".

"Ми знаходимося на межі – демократи повинні повернути контроль над Конгресом, щоб захистити свободу та майбутнє країни", — наголосив кандидат.

Випускник Гарвардського університету та Єльської школи права Шлоссберг раніше працював політичним коментатором і публікував статті в The Washington Post, Politico і Time. Його кампанія, за словами ЗМІ, робить ставку на поєднання "нового покоління демократів" та спадщини родини Кеннеді.

Шлоссберг набув популярності після виступу на Національному з'їзді Демократичної партії 2024 року, де підтримав кандидатуру Камали Харріс на пост президента США. Водночас він неодноразово дистанціювався від свого двоюрідного брата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який зараз працює в адміністрації Трампа та відомий своїми антинауковими заявами.

Маючи понад 830 тисяч передплатників у TikTok, Шлоссберг активно використовує соцмережі для спілкування з виборцями. Він зазначає, що прагне бути "чесним, сучасним та близьким до людей" політиком, який продовжить ліберальну спадщину своєї родини.

Якщо Джек Шлоссберг здобуде перемогу, він стане першим представником династії Кеннеді в Конгресі США за понад десять років – і, з великою ймовірністю, одним із найпомітніших молодих демократів нової генерації.

