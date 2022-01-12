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США ждут от РФ объяснений, почему Москва вновь стягивает солдат к украинской границе

В Соединенных Штатах ожидают объяснения новых военных учений у границ Украины или их прекращения

сегодня, 11:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Вашингтон ждет от России объяснений относительно новых военных учений на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс во время брифинга, пишет "Зеркало недели".

США ждут от РФ объяснений, почему Москва вновь стягивает солдат к украинской границе

Нед Прайс, ФОТО: GETTY IMAGES

Нед Прайс отметил, США считают, что снизить градус напряжения можно только в том случае, если российские солдаты, которые стоят у украинской границы, будут возвращены в места постоянной дислокации. Также Белый Дом надеется, что Россия предоставит разъяснение своих действий, но желательно, чтобы эти объяснения были подкреплены конкретными шагами – тяжёлое вооружение было возвращено в места обычного хранения, а военнослужащие обратно в казармы. 

В Минобороны России при этом ранее заявили, что Москва не пытается усиливать эскалацию и устраивать новые провокации, а просто проводит очередные военные учения, в которых задействовано около 3000 военных и 300 единиц военной техники.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее в Госдепе США заявили, что военные учения России, в которых задействовано более 100 тысяч военных, да еще вблизи украинской границы – как минимум выглядят подозрительно. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым заявила, что единственным возможным путем пытаться найти компромисс на переговорах есть решение Кремля перестать усиливать эскалацию на украино-российской границе. Шерман также заявила, что никакие переговоры с Россией не заставят НАТО отменить политику открытых дверей, заявив, что блок больше не будет расширяться.



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Источник: https://zn.ua/ukr/WORLD/derzhdep-ssha-vimahaje-vid-rf-rozjasnen-u-zvjazku-iz-novimi-navchannjami-bilja-kordoniv-ukrajini.html
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