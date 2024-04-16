США жестоко приучают Украину к новой реальности. Получит ли Киев помощь от Вашингтона

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Ткачик Олеся
Абсолютно ожидаемо спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Дональдом Трампом придумал новую причину для того, чтобы не ставить на голосование законопроект о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, отметил политолог Максим Яли.
Украина и США
Теперь помощь каждой стране будет ставится на голосование отдельно. А это, по словам эксперта, значит, как минимум временную задержку с окончательным решением, потому как даже если за новый законопроект проголосует нижняя палата Конгресса, за него вновь будет необходимо голосовать в Сенате. Это если не будет возражений теперь уже у демократов.
Так что, подчеркивает он, перспективы выделения Украине военной помощи со стороны США продолжат быть, мягко говоря, "туманными".
А без этой помощи, подчеркивает Яли, Украине как минимум не сможет победить Россию, как уже заявил президент Владимир Зеленский.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Майк Джонсон предложил четыре законопроекта о выделении помощи тем странам, которые рассчитывают на поддержку США.
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