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США жестоко приучают Украину к новой реальности. Получит ли Киев помощь от Вашингтона

Дональд Трамп не допустит победы Джо Байдена на международной арене, поэтому и появилась идея ставить на голосования законопроекты о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню отдельно, считает политолог Максим Яли

сегодня, 12:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Абсолютно ожидаемо спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Дональдом Трампом придумал новую причину для того, чтобы не ставить на голосование законопроект о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, отметил политолог Максим Яли.

США жестоко приучают Украину к новой реальности. Получит ли Киев помощь от Вашингтона

Украина и США

Теперь помощь каждой стране будет ставится на голосование отдельно. А это, по словам эксперта, значит, как минимум временную задержку с окончательным решением, потому как даже если за новый законопроект проголосует нижняя палата Конгресса, за него вновь будет необходимо голосовать в Сенате. Это если не будет возражений теперь уже у демократов.

"Но учитывая главную задачу, которую ставит перед собой Трамп в контексте президентской кампании — "украсть" у Байдена его главный "успех" во внешней политике — не позволить Путину победить Украину — в новый законопроект будут наверняка внесены пункты, которые вызовут недовольство уже демократов. А их обсуждение и поиск компромиссов- это опять как минимум время",
— написал в Фейсбуке Яли.

Так что, подчеркивает он, перспективы выделения Украине военной помощи со стороны США продолжат быть, мягко говоря, "туманными".

А без этой помощи, подчеркивает Яли, Украине как минимум не сможет победить Россию, как уже заявил президент Владимир Зеленский.

"А если говорить прямо, то велики риски проиграть войну. И потерять ещё больше территорий. Вот к такой новой "реальности", после "розовых пони" прошлого года приучать украинское общество. Жёстко, если не сказать жестоко",
- подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Майк Джонсон предложил четыре законопроекта о выделении помощи тем странам, которые рассчитывают на поддержку США.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FUQDxU8ZykBSi3SqKtgevmXgMgNnMbxv3qq3uwhqgZwCmyUcp4zCt4E2qLmGzemNl&id=100004292079149
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