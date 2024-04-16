США жестоко приучают Украину к новой реальности. Получит ли Киев помощь от Вашингтона

Абсолютно ожидаемо спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Дональдом Трампом придумал новую причину для того, чтобы не ставить на голосование законопроект о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, отметил политолог Максим Яли.

Украина и США

Теперь помощь каждой стране будет ставится на голосование отдельно. А это, по словам эксперта, значит, как минимум временную задержку с окончательным решением, потому как даже если за новый законопроект проголосует нижняя палата Конгресса, за него вновь будет необходимо голосовать в Сенате. Это если не будет возражений теперь уже у демократов.

"Но учитывая главную задачу, которую ставит перед собой Трамп в контексте президентской кампании — "украсть" у Байдена его главный "успех" во внешней политике — не позволить Путину победить Украину — в новый законопроект будут наверняка внесены пункты, которые вызовут недовольство уже демократов. А их обсуждение и поиск компромиссов- это опять как минимум время", — написал в Фейсбуке Яли.

Так что, подчеркивает он, перспективы выделения Украине военной помощи со стороны США продолжат быть, мягко говоря, "туманными".

А без этой помощи, подчеркивает Яли, Украине как минимум не сможет победить Россию, как уже заявил президент Владимир Зеленский.

"А если говорить прямо, то велики риски проиграть войну. И потерять ещё больше территорий. Вот к такой новой "реальности", после "розовых пони" прошлого года приучать украинское общество. Жёстко, если не сказать жестоко", - подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Майк Джонсон предложил четыре законопроекта о выделении помощи тем странам, которые рассчитывают на поддержку США.



