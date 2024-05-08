В начале мая во Владивостоке был задержан американский военный сержант Гордон Блэк. Как указывают СМИ, солдат приехал в Россию, чтобы посетить бывшую девушку с которой у него был роман во время службы в Южной Корее.



Американский военный. Фото из открытых источников

Американский солдат Гордон Блэк, как сообщает CBS News, поехал во Владивосток без разрешения от военного руководства, где 2 мая был арестован по подозрению в краже вещей своей партнерши. Эту информацию подтвердила мать 36-летнего американца, указавшая, что Блэк уехал к своей девушке, гражданке России.

"Пожалуйста, не пытайте и не издевайтесь над ним", – обратилась мать военного к российским властям на одном из своих видео после задержания Гордона Блэка.

По данным источников Associated Press, во время дислокации в Корее Блэк имел роман с россиянкой, проживавшей в Сеуле, но после бурной ссоры она вернулась во Владивосток.

Издание "Радио Свобода" нашло аккаунт россиянки Александры Ващук в TikTok, где она выкладывала короткие видео с ее тогдашним партнером Гордоном Блэком. В одной из записей Ващук попросила солдата прокомментировать американо-российские отношения. Американский солдат ответил, что "оконечно понимает позицию России – они хотят защитить свою страну".

Женщина, хвалившая российскую агрессию в социальных сетях, добавила, что Дональд Трамп лучше Джо Байдена, а Блэк сказал, что НАТО "агрессивно".

Американские власти подтвердили, что россияне сообщили им о задержании мужчины по подозрению в краже. Отметим, что официально его имя не разглашалось и подробности дела не комментировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американка, которую обменяли на торговца оружием, рассказала об ужасах в российской тюрьме.

Также "Комментарии" писали о пьяном российском туристе, который из-за разрыва отношений с индонезийкой разнес топором ресторан на Бали.