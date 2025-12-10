Стали известны 6 ключевых пунктов мирного соглашения, которое США предлагают Украине

Украина может получить долгосрочное мирное соглашение, предусматривающее реальные гарантии безопасности, экономическую поддержку и перспективу вступления в Евросоюз в ближайшие годы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным издания, переговоры продолжаются, однако окончательное решение заключается в готовности президента США Дональда Трампа поддержать план без чрезмерного давления на Киев или союзников в Европе. Предварительный вариант соглашения формирует новую архитектуру безопасности для Украины и определяет механизмы послевоенного обновления.

Основные положения мирного пакета

1. Членство в ЕС уже в 2027 году

Украина может получить ускоренное вступление в Евросоюз. Это должно усилить экономику, увеличить инвестиции и способствовать уменьшению коррупции в государственном секторе.

2. Гарантии безопасности от США и Европы

Партнеры предлагают механизм, похожий на статью 5 НАТО: в случае нарушения соглашения Россией западные страны будут оказывать Украине поддержку. Детали механизма еще не согласуются.

3. Сохранение суверенитета и сильной армии

Украина сохраняет контроль над своими территориями и будет иметь свою армию численностью около 800 тысяч военных. Также предусмотрена дополнительная международная помощь в случае угрозы.

4. Демилитаризованные зоны и возможные компромиссы по части Донецка

Вдоль линии остановки огня может быть создана демилитаризованная зона. По данным WP, часть территорий Донецка может стать предметом политического компромисса во избежание новых потерь.

5. Запорожская АЭС под международным контролем

Станция должна быть выведена из российской оккупации. Рассматривается формат управления объектом с участием США для обеспечения безопасности.

6. Экономическое восстановление на сотни миллиардов долларов

План включает использование более 200 млрд долларов замороженных российских активов, а также дополнительные инвестиции США и международных институций – в общей сложности до 400 млрд долларов на восстановление Украины.

По словам ключевых американских переговорщиков – Джареда Кушнера и Стива Виткоффа – мирный пакет должен объединить гарантии безопасности и масштабные экономические стимулы, чтобы Украина смогла принять соглашение без риска потери суверенитета.

