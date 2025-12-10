Стали відомі 6 ключових пунктів мирної угоди, яку США пропоную Україні

Україна може отримати довгострокову мирну угоду, що передбачає реальні гарантії безпеки, економічну підтримку і перспективу вступу до Євросоюзу вже у найближчі роки. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських, європейських та українських чиновників.

За даними видання, переговори тривають, однак остаточне рішення залежить від готовності президента США Дональда Трампа підтримати план без надмірного тиску на Київ чи союзників у Європі. Попередній варіант угоди формує нову архітектуру безпеки для України та окреслює механізми післявоєнного відновлення.

Основні положення мирного пакету

1. Членство в ЄС уже у 2027 році

Україна може отримати прискорений вступ до Євросоюзу. Це має посилити економіку, збільшити інвестиції та сприяти зменшенню корупції в державному секторі.

2. Гарантії безпеки від США та Європи

Партнери пропонують механізм, подібний до статті 5 НАТО: у разі порушення угоди Росією західні країни надаватимуть Україні підтримку. Деталі механізму ще узгоджуються.

3. Збереження суверенітету та сильної армії

Україна зберігає контроль над своїми територіями та матиме власну армію чисельністю близько 800 тисяч військових. Передбачена також додаткова міжнародна допомога у випадку загрози.

4. Демілітаризовані зони та можливі компроміси щодо частини Донецька

Вздовж лінії припинення вогню може бути створена демілітаризована зона. За даними WP, частина територій Донецька може стати предметом політичного компромісу, щоб уникнути нових втрат.

5. Запорізька АЕС під міжнародним контролем

Станція має бути виведена з-під російської окупації. Розглядається формат управління об’єктом за участі США для гарантування безпеки.

6. Економічне відновлення на сотні мільярдів доларів

План включає використання понад 200 млрд доларів заморожених російських активів, а також додаткові інвестиції США та міжнародних інституцій — загалом до 400 млрд доларів на відбудову України.

За словами ключових американських переговорників – Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа – мирний пакет має поєднати гарантії безпеки та масштабні економічні стимули, щоб Україна змогла прийняти угоду без ризику втрати суверенітету.

