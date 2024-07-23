Стало известно, будут ли дебаты между Трампом и Харрис: в чем интрига

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил, намерен ли проводить дебаты с потенциальным кандидатом от демократов Камалой Харрис. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил писатель Стивен Кинг на своей странице в социальной сети Х.

Трамп и Харрис. Фото: из открытых источников

При этом издание "Newsweek" отмечает, что пост автора бестселлеров Стивена Кинга в социальных сетях стал вирусным, поскольку он ложно утверждал, что бывший президент Дональд Трамп отказался от потенциальных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис.

После нескольких недель сильного давления, возникшего после катастрофических результатов дебатов 27 июня, президент Джо Байден объявил в воскресенье, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в этом году и поддерживает Харрис, как свою замену.

Хотя Трамп и Байден намеревались принять участие во вторых дебатах, запланированных "ABC" на 10 сентября, будущее любых дебатов между Трампом и Харрис, если она станет кандидатом от Демократической партии, все еще остается под сомнением.

СМИ называет Кинга откровенным демократом, часто критикующим Трампа в сети.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент Камала Харрис в контексте Украины является не слишком оптимальным вариантом, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, она не проявляла интереса или осведомленности ни в вопросе нашей войны, ни в вопросе противостояния в Газе, ни в вопросе Ирана, ни в вопросе противостояния с Китаем, ни в вопросе сдерживания Ким Чен Ина. Харрис придерживается официального курса, выбранного Джо Байденом.

Как говорит Голобуцкий, Харрис, как можно наблюдать, привержена либерализму вплоть до левацких проявлений "всеобщего равенства". По мнению эксперта, она явно не примет никогда идеи эскалации какого-либо конфликта, даже если это будет очевидный кратчайший и дешевый путь установления мира и возобновления экономической активности.

При этом эксперт подчеркивает, что американские расследователи утверждают, что при Харрисе в Белом доме "воцарилась атмосфера нездоровых интриг, разделения на фракции и бесхозяйственности".



