Стало известно, что хочет Трамп от других стран в обмен на тарифные уступки

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность уменьшения тариф на импорт. Глава Белого дома отметил, что готов пойти на такой шаг, если другие страны предложат что-то "феноменальное". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Трампа, которое он сделал на борту самолета Air Force One.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Трамп во время общения отстаивал позицию с повышением пошлин на импорт, несмотря на обвал финансового рынка, заявив, что такая реакция является нормальной и она якобы была вполне ожидаемой.
Президент США также отметил, что Белый дом открыт к переговорам о снижении тарифов для других стран, несмотря на настаивание некоторых высокопоставленных чиновников.
Читайте также на портале "Комментарии" — торговая война, которой дала старт администрация Трампа может серьёзно усложнить для США производство вооружения, а также удержание партнеров. Об этом сообщает рейтинговое издание Politico.
Также издание "Комментарии" сообщало – объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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