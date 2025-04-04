Стало известно, что хочет Трамп от других стран в обмен на тарифные уступки

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность уменьшения тариф на импорт. Глава Белого дома отметил, что готов пойти на такой шаг, если другие страны предложат что-то "феноменальное". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Трампа, которое он сделал на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп во время общения отстаивал позицию с повышением пошлин на импорт, несмотря на обвал финансового рынка, заявив, что такая реакция является нормальной и она якобы была вполне ожидаемой.

Президент США также отметил, что Белый дом открыт к переговорам о снижении тарифов для других стран, несмотря на настаивание некоторых высокопоставленных чиновников.

"Если кто-то скажет, что собирается дать нам что-то феноменальное... Тарифы дают нам большую силу для переговоров", — отметил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — торговая война, которой дала старт администрация Трампа может серьёзно усложнить для США производство вооружения, а также удержание партнеров. Об этом сообщает рейтинговое издание Politico.

Также издание "Комментарии" сообщало – объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



