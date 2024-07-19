Стало известно, что Трамп потребует от Путина за «быстрый мир» в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украина и Россия раздражают предполагаемого вице-президента Трампа Джей Ди Вэнс одинаково, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По мнению эксперта, Украина ему "не нравится", потому что воспринимает ее как статью "бессмысленных расходов на коррупционеров" и расходов дефицитного оружия, которое в любой момент может понадобиться в другой точке. А вот РФ раздражает Ди Вэнса как прокси Китая, считает эксперт. При этом Голобуцкий отмечает, что Ди Вэнс, как и вся команда Дональда Трампа, ориентированы прежде всего на борьбу с Китаем.
Трамп и Путин
Кроме того, подчеркивает эксперт, и Вэнс, и Трамп настаивают на увеличении оборонных расходов стран НАТО и усилении военной мощи Европы. На этом фоне, говорит Голобуцкий, для диктатора Путина будет уже практически не принципиально, станет ли Украина в ближайшее время официальным членом Альянса, или нет, ведь у него и так вдоль границ практически всей заселенной части РФ будут усилены базы НАТО.
По его мнению, гипотетически этот сценарий более вероятен, потому что прогнозировано основное требование мирного соглашения для России – "вы прекращаете тесные отношения с Китаем, прекращаете поддерживать его инициативы, прекращаете способствовать распространению его влияния в азиатском регионе и на планете в целом из-за БРИКС, прекращаете поддерживать антидоллар. политику".
Однако, добавляет Голобуцкий, российская экономика уже слишком глубоко погрязла в китайской – от КНР напрямую и косвенно зависит как сырьевой экспорт, так и технологический импорт. Индия вряд ли предложит стать альтернативой: пока Моди демонстрировал разве что готовность снять сливки с санкционных проблем России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп сказал , что будет с войной в Украине, если он станет президентом США.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!