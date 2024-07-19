Стало известно, что Трамп потребует от Путина за «быстрый мир» в Украине

Украина и Россия раздражают предполагаемого вице-президента Трампа Джей Ди Вэнс одинаково, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По мнению эксперта, Украина ему "не нравится", потому что воспринимает ее как статью "бессмысленных расходов на коррупционеров" и расходов дефицитного оружия, которое в любой момент может понадобиться в другой точке. А вот РФ раздражает Ди Вэнса как прокси Китая, считает эксперт. При этом Голобуцкий отмечает, что Ди Вэнс, как и вся команда Дональда Трампа, ориентированы прежде всего на борьбу с Китаем.

Трамп и Путин

"Соответственно, для Кремля такой вице-президент как Вэнс в случае победы Трампа – очень сомнительный выигрыш. Вполне возможно, что он будет способствовать быстрому, бестолковому и краткосрочному перемирию, в котором Россия на тех или иных условиях оставит контроль над оккупированными территориями. Однако за это он поставит Кремль в очень неудобную позу, чтобы лишить Китай такого инструмента влияния. То есть, быстрый мир a la Trump будет стоить Путину и текущих, и стратегических потерь", — считает Голобуцкий.

Кроме того, подчеркивает эксперт, и Вэнс, и Трамп настаивают на увеличении оборонных расходов стран НАТО и усилении военной мощи Европы. На этом фоне, говорит Голобуцкий, для диктатора Путина будет уже практически не принципиально, станет ли Украина в ближайшее время официальным членом Альянса, или нет, ведь у него и так вдоль границ практически всей заселенной части РФ будут усилены базы НАТО.

"И Вэнс, и Трамп смотрят на ситуацию как бизнесмены, а не государственные деятели. Соответственно у них нет жесткого идеологического каркаса, который не допустит отклонения от начального курса. Если им будет выгодно – они вольют в Украину на порядок больше оружия и финансов, чем Байден", — заявил эксперт.

По его мнению, гипотетически этот сценарий более вероятен, потому что прогнозировано основное требование мирного соглашения для России – "вы прекращаете тесные отношения с Китаем, прекращаете поддерживать его инициативы, прекращаете способствовать распространению его влияния в азиатском регионе и на планете в целом из-за БРИКС, прекращаете поддерживать антидоллар. политику".

Однако, добавляет Голобуцкий, российская экономика уже слишком глубоко погрязла в китайской – от КНР напрямую и косвенно зависит как сырьевой экспорт, так и технологический импорт. Индия вряд ли предложит стать альтернативой: пока Моди демонстрировал разве что готовность снять сливки с санкционных проблем России.

"Следовательно, Путин по объективным причинам не сможет ни взять на себя обязательство перед Трампом выйти из союза с Китаем, ни гарантировать соблюдение даже самых мягких и расплывчатых обязательств. И бизнес логика Трампа (и Венса тоже) в такой ситуации: если не работает предложение одной стороне – делаем предложение другой стороне, чтобы получить желаемый результат. В смысле, если Путин не может согласиться на скорый мир по условиям Трампа – то Украина накачивается всем, чтобы как минимум у России не было возможности вообще думать о вмешательстве в глобальную политику на стороне Китая и поддержку инициатив Си, а просто воевала с Украиной. Это очень цинично, очень для нас травматично, но такая вот перспектива вполне может быть реализована", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп сказал , что будет с войной в Украине, если он станет президентом США.



