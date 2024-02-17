Стало известно, до какого времени Палата представителей США не проголосует за помощь Украине

Палата представителей США, по всей видимости, не сможет проголосовать за пакет помощи Украине раньше середины марта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, информирует "Reuters".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

"Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований — который приведет нас к 8 марта, а затем заняться дополнительными (Ред. – выделениями средств)", — заявил Маккол.

Он также заявил, что не внимательно читал законопроект, но у него есть опасения, в том числе по поводу предлагаемых изменений в военном финансировании.

Маккол подчеркнул, что законопроект о выделении помощи Украине будет принят Палатой представителей, если спикер Палаты Майкл Джонсон допустит голосование, несмотря на оппозицию со стороны активной группы законодателей, наиболее тесно связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом.

"Я думаю, что промывание мозгов, если хотите, о том, что нам приходится выбирать между нашей южной границей и Украиной, уже имело место. Я с этим не согласен. Я думаю, что мы – великая нация и можем делать и то, и другое", — отметил Маккол.

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