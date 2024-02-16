Основная причина, почему США блокируют помощь Украине: чем все завершится

Палата представителей парламента США объявила перерыв до 28 февраля, так и не начав рассмотрение законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, поддержанного ранее Сенатом. Продолжаются поиски решения, в том числе – вероятность петиции об увольнении спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Но это пока лишь на уровне обсуждений. Тем временем экс-президент США Дональд Трамп, который мечтает вернуться в Белый дом и с подачи которого во многом тормозиться обсуждаемый законопроект, предлагает выдать помощь Украине в виде кредита. О чем говорит продолжение эпопеи с выделением столь важной поддержки? Чем в итоге всё это может завершиться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Трамп еще не победил на выборах, но уже максимально влияет на принятие решений в Вашингтоне

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким мнением:

Он использует этот вопрос для критики внешней политики Белого Дома и персонально Байдена. Новая идея Трампа состоит в том, что деньги Украине нужно выделять не как грант, а как кредит. Это подразумевает прохождение всех процедур в Конгрессе с самого начала, что приведет к еще большему затягиванию сроков финального решения. Трамп еще не победил на выборах, но уже максимально влияет на принятие решений в Вашингтоне". "Основной очевидной причиной проблем с предоставлением американской помощи Украине считается позиция Трампа

По мнению эксперта, дополнительным фактором, влияющим на заморозку американской помощи, стала политическая игра "в четыре руки" на тему возможного прекращения огня в Украине.

был именно призыв к переговорам и демонстрация готовности к перемирию и заморозке, – напоминает Игорь Попов. – Трамп в своих выступлениях также повторяет, что он в состоянии заставить Россию и Украину приступить к переговорам ". "Главным месседжем недавнего путинского интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

К сожалению, перебои с поставками американской военной и финансовой помощи не позволяют Вооруженным силам Украины на равных противостоять российским атакам, также в ближайшие месяцы ощутимым станет дефицит бюджета, констатирует эксперт.

Он акцентирует, что дополнительным аргументом против рассмотрения пакета помощи Украине могла стать новость о риске ядерной эскалации.

Также может существовать угроза появления у берегов США комплекса "Посейдон". Даже если это полумифическое оружие еще не создано, то сама оперативная информация о возникновении новых угроз может влиять на поведение американских политиков", – считает Игорь Попов. "Американские СМИ сообщают, что это касается возможного размещения Россией в космосе компонентов ядерного оружия

По его словам, регламенты работы американского Конгресса содержат несколько сложных механизмов для вынесения на голосование в Палате представителей законопроекта вопреки желанию спикера. Возможно, демократическая администрация решится на их применение после моделирования результата и подсчета потенциальных голосов, предполагает эксперт.

Делегацию США возглавляют вице-президент Камала Харрис и глава Госдепа Энтони Блинкен, украинскую делегацию – президент Владимир Зеленский. Конечно, будут проведены закрытые переговоры о перспективах получения американской помощи. И украинская сторона представит все необходимые аргументы для решения этого вопроса. В Украине налажены четкие механизмы контроля за использованием помощи, составлены новые стратегические планы ведения военных действий в этом году", – подчеркивает Игорь Попов. "Тем временем в Мюнхене начинает свою работу Мюнхенская конференция по безопасности

Для реализации планов, отмечает он, необходимы достаточные ресурсы, а их получение критически зависит от решений партнеров.

"Пока что американская администрация находит точечные решения по поставкам ограниченного количества вооружений в Украину, как это было сделано с заменой греческого оружия. Также увеличивают объемы помощи европейские страны. Американский Конгресс может рассмотреть вопрос выделения финансовой помощи не ранее марта. А до этого украинская дипломатия будет проводить системную кампанию по продвижению национальных интересов Украины по данной теме", – заключает эксперт.

Сейчас действительно предпринимается некий план "Б"

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

"Как это не прискорбно признавать, помощь Украине стала заложником избирательной кампании в США – со стороны Трампа. Группа республиканцев, так называемая MAGA (от Make America Great Again, MAGA – "Вернём Америке былое величие"; политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года; со временем MAGA стало неким движением внутри Республиканской партии и ее сторонников – это т.н. "трамписты"; 46-й президент США Джо Байден назвал движение MAGA угрозой для демократии – прим. ред.), блокируют любые изменения миграционного законодательства, привязанные к пакету помощи Украине, Израилю и Тайваню. Блокируют и саму эту помощь. Под разными предлогами".

Но очень хорошо, отмечает эксперт, что проект прошел, наконец, Сенат. Однако это отнюдь не гарантия, что его примут в Палате представителей. И даже не просто примут, а хотя бы вынесут на рассмотрение.

"Сделать это может только спикер. Но учитывая, что данную должность сейчас занимает республиканец-трампист Майк Джонсон, с этим – проблемы. Тем более, что коллеги-трамписты вполне могут после этого инициировать его отставку, – поясняет Олеся Яхно. – И даже если Белый дом достигнет договоренностей с Джонсоном, тот может побояться, что с ним поступят, как с его предшественником – Кевином Маккарти ".

Сейчас, продолжает аналитик, действительно, предпринимается некий план "Б". А именно – идет сбор подписей за петицию, которая, в случае получения необходимых 218 голосов, членов Палаты представителей, позволит вынести важный для нас законопроект на рассмотрение в обход спикера.

"Не факт, что получится. Но это – один из способов давления на того же Джонсона", – отмечает Олеся Яхно.

Она предполагает, что в ближайшие недели станет понятна перспектива выделения нам американской помощи.

выглядит откровенно издевательски. Учитывая, что Украина находится в войне, экономика частично разрушена", – считает аналитик. "В целом же приходится констатировать: этот вопрос сознательно блокируется трампистами в рамках избирательной кампании, чтобы показать неуспешность, слабость Администрации Байдена. Инициативы Трампа о том, что нужно не выделять помощь безвозмездно, а делать это в рамках некого займа

Между тем, подчеркивает она, поддержка нашей страны со стороны США – это уже вопрос не только Украины, но и глобального лидерства Штатов, репутации и Демократической партии, и Республиканской.

"Пожалуй, впервые в истории возникла ситуации, когда США, являющиеся флагманом в вопросах безопасности, утрачивают эту роль. И это закономерно вызывает большие опасения у европейских стран. Еще большие – в ракурсе гипотетического возвращения Трампа в Белый дом… Как и прогнозировалось – этот год будет очень непростым для Украины в части получения внешней помощи, – констатирует Олеся Яхно. – Тем важнее нам становится сильнее изнутри, выполнять все пункты договоренностей с партнерами (необходимые реформы), разумно распоряжаться имеющимися средствами".

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